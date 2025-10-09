پخش زنده
تیم سپید رود رشت از حضور در مسابقات انصراف داد و دیلمیان سیاهکل هم از تیم میهمان شکست خورد و تنها تیم باقیمانده گیلان که فردا در اصفهان بازی میکند چوکای تالش است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در مرحلهی دوم رقابتهای جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور و روز سوم این رقابتها، تیم چوکا تالش از ساعت ۱۴:۰۰ فردا در ورزشگاه تختی اصفهان به مصاف تیم سرزمین آفتاب خورزق خواهد رفت.
تیم سپیدرود رشت هم که قرار بود امروز در هرمزگان میهمان تیم فولاد این شهر باشد از حضور در ادامه این رقابتها انصراف داد.
با عدم حضور در این مسابقه، باشگاه سپیدرود رشت از حضور در فصل آینده مسابقات جام حذفی فوتبال ایران نیز محروم شد.
دیگر نماینده استان در این رقابتها هم دیلمیان سیاهکل بود که عصر امروز در ورزشگاه تختی لاهیجان به مصاف تیم شهرداری مریوان رفت و این دیدار در پایان با شکست ۲ بر صفر تیم میزبان همراه شد.