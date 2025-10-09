تصفیه‌خانه آزادی با بهره‌گیری از فرآیند پیشرفته بیولوژیک،آب مورد نیاز ۲۴۰ هکتار از فضای سبز مشهد را به صورت پایدار تامین خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی ،معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد در جلسه بررسی اقدامات اجرایی تصفیه خانه آزادی، اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی و ضرورت تأمین آب پایدار برای آبیاری فضای سبز شهری،طرح ساخت تصفیه‌خانه آزادی در حاشیه میدان قائم از ابتدای سال ۱۴۰۳ در زمینی به وسعت ۱۴ هزار مترمربع آغاز و به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا واگذار شده است.

مهدی یعقوبی،افزود: مطالعات فنی و اجرایی این تصفیه‌خانه تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت دارد و با تصویب نهایی هر مرحله، عملیات اجرایی نیز به صورت هم‌زمان در حال انجام است، همچنین نقطه تحویل فاضلاب خام از حاشیه بولوار آموزگار به محل تصفیه‌خانه تصویب شده و عملیات اجرایی خط انتقال فاضلاب خام نیز در دستور کار قرار گرفته است.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد ادامه داد: ظرفیت این تصفیه‌خانه ۱۴۰ لیتر بر ثانیه است و این طرح یکی از ۴۷ کلان طرح مورد تأکید شورای اسلامی شهر است .

یعقوبی اعلام کرد: طرح خط انتقال پساب پرکندآباد به آزادگان نیز در حال حاضر با اجرای عملیات لوله‌گذاری مرحله یک در محدوده خیابان طوس ۶۳، ساخت مخزن ۳۵ هزار مترمکعبی آزادگان و اجرای سایت تصفیه تکمیلی در پرکندآباد با جدیت در حال انجام است.