پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد
آبیاری پایدار ۲۴۰ هکتار فضای سبز مشهد با بهرهبرداری از تصفیهخانه آزادی
تصفیهخانه آزادی با بهرهگیری از فرآیند پیشرفته بیولوژیک،آب مورد نیاز ۲۴۰ هکتار از فضای سبز مشهد را به صورت پایدار تامین خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی ،معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد در جلسه بررسی اقدامات اجرایی تصفیه خانه آزادی، اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی و ضرورت تأمین آب پایدار برای آبیاری فضای سبز شهری،طرح ساخت تصفیهخانه آزادی در حاشیه میدان قائم از ابتدای سال ۱۴۰۳ در زمینی به وسعت ۱۴ هزار مترمربع آغاز و به قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا واگذار شده است.
مهدی یعقوبی،افزود: مطالعات فنی و اجرایی این تصفیهخانه تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت دارد و با تصویب نهایی هر مرحله، عملیات اجرایی نیز به صورت همزمان در حال انجام است، همچنین نقطه تحویل فاضلاب خام از حاشیه بولوار آموزگار به محل تصفیهخانه تصویب شده و عملیات اجرایی خط انتقال فاضلاب خام نیز در دستور کار قرار گرفته است.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری مشهد ادامه داد: ظرفیت این تصفیهخانه ۱۴۰ لیتر بر ثانیه است و این طرح یکی از ۴۷ کلان طرح مورد تأکید شورای اسلامی شهر است .
یعقوبی اعلام کرد: طرح خط انتقال پساب پرکندآباد به آزادگان نیز در حال حاضر با اجرای عملیات لولهگذاری مرحله یک در محدوده خیابان طوس ۶۳، ساخت مخزن ۳۵ هزار مترمکعبی آزادگان و اجرای سایت تصفیه تکمیلی در پرکندآباد با جدیت در حال انجام است.