به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المنار؛ نبیه بری رئیس مجلس لبنان تصریح کرد: خوشحال خواهیم شد اگر جنگ غزه متوقف شود، اما باید از احتمال پشت ‌پا زدن اسرائیل به توافق هوشیار بود، زیرا همواره از تعهدات خود فرار می کند. پس از غزه، باید به سمت لبنان رفت تا توافق اجرا شود و اسرائیل به پایبندی به تعهداتی که تاکنون رعایت نکرده، وادار شود. مردم لبنان که در جریان تجاوز اسرائیل در کنار یکدیگر ایستادند، نشان دادند از برخی سیاستمداران خود وطن‌ دوست ‌تر هستند. انتخابات باید در موعد مقرر و طبق قانون کنونی برگزار شود و ما مخالف تمدید هستیم. بودجه تصویب نخواهد شد مگر آنکه شامل بندی روشن درباره بازسازی کشور باشد.