وزیر جهاد کشاورزی در سفر به جنوب سیستان و بلوچستان با هدف بررسی و رفع مشکلات صیادان استان، از اختصاص ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای توسعه زیرساخت‌های بنادر صیادی و زیر ساخت‌های شیلاتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، غلامرضا نوری قزلجه در جمع صیادان کنارک گفت: صیادان سیستان و بلوچستان با تامین زنجیره تولید و فراورد‌های شیلاتی، سهم ۲۰ درصدی را در تولید آبزیان کشور دارند.

وی اظهار امیدواری کرد، با لایروبی، مرمت و بازسازی اسکله‌های صیادی و صدورمجوز‌های صید، علاوه بر رفع مشکلات صیادان، سهم تولیدی استان در بخش آبزیان نیز افزایش یابد.بندر صیادی کنارک یکی از ۵۰ بند کد دار تن ماهیان در جهان و بزرگترین اسکله صیادی ایران است که نقش کلیدی در تولید اشتغال و ارز آوری برای کشور دارد.وزیر جهاد کشاورزی همچنین طرح آبرسانی به مجتمع پرورش میگو رودیگ در شهرستان دشتیاری را افتتاح و از مجتمع صنایع شیلاتی ارغوان گوشت منطقه آزاد چابهار بازدید کرد.این مجتمع با سرمایه گذاری ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال و ایجاد ۴۰۰ فرصت شغلی، یکی از پیشرفته‌ترین کارخانه‌های کنسرو ماهی کشور با ظرفیت ۲۵ میلیون قوطی در سال، واحد بسته بندی ماهی و میگو با ظرفیت ۴ هزار تن و سردخانه ۴ هزار تنی است.