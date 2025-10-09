پاراوزنهبرداری قهرمانی جهان؛ کریمنیا در رده پنجم ایستاد
محمد کریم نیا نماینده جوان کشورمان در دسته ۶۵ کیلوگرم مسابقات پاراوزنهبرداری قهرمانی جهان - مصر، در جایگاه پنجم ایستاد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در ادامه یازدهمین دوره رقابتهای پاراوزنهبرداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ - مصر در بخش جوانان امروز پنجشنبه هفدهم مهر، محمد کریم نیا ملی پوش کشورمان در دسته ۶۵ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت.
ورزشکار جوان ایران در حرکت اول خود موفق به مهار وزنه ۱۲۱ کیلوگرم شد. وی در حرکت دوم و سوم خود از مهار وزنه ۱۲۷ کیلوگرم بازماند و در جایگاه پنجم جهان ایستاد.
رقابتهای جوانان ۱۷ و ۱۸ مهر و نخستین بار در دو روز متوالی با حضور ۱۲۴ ورزشکار از ۲۸ کمیته ملی پارالمپیک برگزار میشود.