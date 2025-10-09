تیم فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس، پنج بر دو تیم شاهین خزر رودسر را شکست داد.

برد فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس مقابل شاهین خزر رودسر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، این بازی در چهارچوب هفته یازدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی در زمین غدیر بندرعباس در ساحل خلیج فارس برگزار شد.

سرمربی فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس گفت: در این دیدار، سه بازیکن هفده ساله هرمزگانی خوش درخشیدند.

مجتبی ذاکری افزود، با پیروزی پر گل، تیم فوتبال ساحلی شهرداری بندرعباس، در رده سوم جدول رده بندی لیگ برتر ایستاد.

محسن نصرالله زاده سرمربی تیم شاهین خزر رودسر نیز پیروزی تیم حریف را تبریک گفت و بازی در جنوب کشور و به ویژه بندرعباس را دلچسب توصیف کرد.