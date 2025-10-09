به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهندس نادری شریف در هشتمین اجلاس سراسری مسئولیت اجتماعی و فرهنگ سازمانی با اشاره به جایگاه صباباتری به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده باتری در غرب آسیا گفت: صباباتری با سهم ۴۵ درصدی از بازار باتری خودرو کشور، پیشرو این حوزه صنعتی محسوب شده و این مهم در تمامی عرصه ها از جمله رهبری فناوری، کیفیت و قیمت نمود یافته است. وی افزود: صباباتری بزرگترین تولید کننده سرب کشور با تولید بیش از پانزده آلیاژ سربی متنوع، تأمین‌کننده اصلی نیاز صنایع زیرساختی و مادر از جمله نیروگاه‌ها، بانک‌ها، صنایع پتروپالایشی، مخابرات، اپراتورهای تلفن همراه و مراکز داده است.

وی با بیان اینکه صباباتری تنها تولیدکننده باتری‌های لیتیومی در کشور است، افزود: «برای نخستین‌بار در کشور موفق به طراحی و ساخت نسل جدید باتری‌های هوشمند شده‌ایم و در کنار آن، احداث سه هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را نیز در برنامه داریم.»

مدیرعامل صباباتری با اشاره به چالش ناترازی انرژی در کشور، گفت: «نیروگاه‌های تجدیدپذیر به تنهایی پاسخگوی پایداری شبکه نیستند و نقش ذخیره‌سازهای انرژی در این میان بسیار حیاتی است و رفع پایدار ناترازی انرژی در کشور مستلزم توسعه سیستم های ذخیره‌سازی هوشمند همگام با توسعه ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر و همچنین شکل‌گیری حمایت‌های قانونی است.»

وی همچنین یکی از محورهای اصلی مسئولیت اجتماعی شرکت را مدیریت و بازیافت پسماندهای باتری عنوان کرد و افزود: «سالانه حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون باتری فرسوده در کشور تولید می‌شود و صباباتری با ایجاد ظرفیت های صنعتی متنوع، زمینه بازیافت اصولی بیش از هفتاد درصد این باتری ها را مطابق با استانداردهای سختگیرانه زیست محیطی و با راندمان ۹۹ درصد فراهم آورده است. بدیهی است که این نقش آفرینی در سطح ملی، به طور گسترده مانع آلودگی محیط زیست و نفوذ فلزات سنگین و مواد سمی به منابع آب زیرزمینی و آلودگی هوا می گردد. ضروری ست در این زمینه قانون‌گذاری و همکاری نهادهای مختلف شکل گیرد.»

مهندس نادری شریف در پایان تأکید کرد: صباباتری آماده هرگونه همکاری، سرمایه‌گذاری و مشارکت با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط است تا بتوان با هم‌افزایی و توسعه فناوری‌های ذخیره‌ساز انرژی، بخشی از چالش ناترازی انرژی کشور را برطرف نمود.