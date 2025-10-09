پخش زنده
امروز تیم فوتبال ساحلی ملوان بندرانزلی امروز در مصاف با تیم هدف سمنان، تیم میهمان را با نتیجه ۶ بر صفر شکست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در چهارچوب هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور عصر امروز، تیم فوتبال ساحلی ملوان بندرانزلی در مجموعه ورزشهای ساحلی زنده یاد قایقران منطقه آزاد انزلی، به مصاف تیم هدف سمنان رفت که این بازی با برد قاطع ۶ بر صفر ملوانیها همراه بود.
در دیگر دیدار این گروه تیم شاهین خزر رودسر در بندر عباس میهمان تیم شهرداری این شهر بود که این دیدار با شکست ۵ بر ۲ رودسریها همراه شد.