تیراندازان المپیکی ناشنوا به خط شدند
دور جدید تمرینات تیمهای ملی تپانچه و تفنگ ناشنوایان برای حضور در بازیهای المپیک، از امروز در مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، ۶ اردونشین تیمهای ملی تیراندازی مردان و زنان ناشنوا در دو بخش تپانچه و تفنگ چهارشنبه (۱۶ مهر) در مجموعه ورزشی آزادی مستقر شدند تا از امروز (۱۷ مهر) تمرینات شان را در هشتمین مرحله اردوی آماده سازی برای المپیک آغاز کنند و تا ۲۸ مهر پیگیر آن باشند.
این برنامه ارائه شده مصطفی احمدی و زهرا سمیعی مجدآبادی سرمربیان تفنگ و تپانچه است. این مربیان برای اجرای این برنامه، این تیراندازان را به اردو دعوت کردهاند:
تپانچه؛
مبینا عاملی نژاد، مهلا سمیعی، بیژن غفاری
تفنگ؛
زهرا حاجیلری، مینا رستاقی، محمد مهدی اشتری
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.