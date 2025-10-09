دور جدید تمرینات تیم‌های ملی تپانچه و تفنگ ناشنوایان برای حضور در بازی‌های المپیک، از امروز در مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، ۶ اردونشین تیم‌های ملی تیراندازی مردان و زنان ناشنوا در دو بخش تپانچه و تفنگ چهارشنبه (۱۶ مهر) در مجموعه ورزشی آزادی مستقر شدند تا از امروز (۱۷ مهر) تمرینات شان را در هشتمین مرحله اردوی آماده سازی برای المپیک آغاز کنند و تا ۲۸ مهر پیگیر آن باشند.

این برنامه ارائه شده مصطفی احمدی و زهرا سمیعی مجدآبادی سرمربیان تفنگ و تپانچه است. این مربیان برای اجرای این برنامه، این تیراندازان را به اردو دعوت کرده‌اند:

تپانچه؛

مبینا عاملی نژاد، مهلا سمیعی، بیژن غفاری

تفنگ؛

زهرا حاجیلری، مینا رستاقی، محمد مهدی اشتری

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.