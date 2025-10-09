رییس اداره منابع طبیعی بوکان از کشف و ضبط ۱۳۰۰ کیلوگرم محمولە چوب جنگلی در گشت مشترک یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان‌های بوکان و سردشت خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رییس اداره منابع طبیعی بوکان گفت:گشت مشترک یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان‌های بوکان و سردشت با هدف کنترل کامل مسیر قاچاق چوب از منطقه جنگلی سردشت تا بوکان اجرا شد.

محمد امین پور گفت: در این گشت ٤۸ ساعتە حدود ۱۳۰۰ کیلوگرم محمولە چوب جنگلی کە ازسردشت بە طرف بوکان در حرکت بوده، کشف و توقیف شد.

امین پور افزود: این محموله چوب جنگلی زبان گنجشک از یک دستگاه کامیون کشف و توقیف شد و پرونده متخلف به مراجع قضایی ارجاع داده شد.



همچنین به گفته رییس منابع طبیعی بوکان میزان چوب دپو شده محوطه اداره که در عرض دو ماه از قاچاقچیان چوب ضبط شده در حدود ۲۵ تن می‌باشد.

وی از مردم و دوستداران طبیعت خواست تا در صورت مشاهده تخریب منابع طبیعی و قاچاق هرگونه فرآورده‌های جنگلی و مرتعی توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب مراتب را با شماره ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.



بوکان دارای ۱۳۲ هزار هکتار مرتع است که ۱۰۰ هکتار آن مراتع درجه یک با پوشش مناسب و مابقی مراتع درجه ۲ با پوشش متوسط و مراتع درجه سه با پوشش ضعیف است