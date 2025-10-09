پخش زنده
امروز: -
مدیر کارزار همبستگی با فلسطین در انگلیس با تشکیک طرح صلح ترامپ گفت: صلح عادلانه و پایدار زمانی محقق خواهد شد که حقوق همه افراد در منطقه محترم شمرده شود، نظام آپارتاید برچیده و به اشغالگری پایان داده شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ بن جمال در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز با بیان اینکه صلح پایدار بر اساس عدالت و تضمین حقوق حقه مردم فلسطین برقرار میشود، تصریح کرد: گامهای بنیادین باید به این پرسش بپردازد که اساساْ چگونه به اینجا رسیدیم.
مدیر کارزار همبستگی با فلسطین در انگلیس که مانند صدها نفر دیگر در این کشور به علت حمایت از حقوق فلسطینیان پرونده قضایی برای او تشکیل و دادگاهی شده است، گفت: دلایل زیادی برای نگرانی وجود دارد، زیرا طرح صلح ترامپ درباره چگونگی تحقق صلح پایدار و پایان دادن به دغدغههای عمیق مردم فلسطین هیچ پاسخی نمیدهد در حالیکه همه اینها برای رسیدن به صلح پایدار لازم است.
وی تحقق فوری آتش بس و پابرجا ماندن آن، کمک رسانی فوری به مردم غزه را که با قحطی و گرسنگی شدید دسته و پنجه نرم میکنند از اولویتهای فوری دانست.
بن جمال در پاسخ به این پرسش که آیا به ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعتماد دارد؟ گفت: به نظر میرسد او موفق شده این مرحله از توافق را به سرانجام برساند؛ چیزی که بسیاری فکر میکردند در این بازه زمانی بسیار دشوار است، اما مشکل همانطور که گفتم این است که طرحی که او ارائه کرده، طرحی برای صلح بلندمدت نیست. این طرحی برای اجرای حقوق بینالملل نیست.
در این طرح هیچ اشارهای مثلاً به آنچه اکنون در کرانه باختری روی میدهد نمیکند؛ جایی که رژیم صهیونیستی با خشونت اشغال را به فلسطینیان تحمیل میکند، تهدید به الحاق بخشهایی از کرانهی باختری میکند، و عملاً به شهرک نشینها چراغ سبز نشان داده تا به طور منظم به روستاهای فلسطینی حمله کنند.
مدیر کارزار همبستگی با فلسطین در انگلیس میافزاید: ۱۷ روستا تنها در یک هفته امسال به آتش کشیده شدند و بیش از ۴۰ هزار فلسطینی در کرانه باختری اکنون آوارهاند و از خانههایشان رانده شدهاند.
وی با بیان اینکه با نوعی بیم و هراس مواجهیم میگوید: همه میدانند که رژیم صهیونیستی همه توافقهای آتشبسی را که تاکنون امضا کرد، نقض کرده است.
این حامی حقوق فلسطینیان در انگلیس در پاسخ به این پرسش که آیا نگران است که ترامپ اکنون که به این دستاورد رسیده، دیگر علاقهاش را از دست بدهد؟ یا فکر میکنید متعهد است که همان طور که گفتید، این گامهای دشوار بعدی را دنبال کند؟
بن جمال میگوید: پیشبینی اینکه دقیقاً در ذهن دونالد ترامپ چه میگذرد کار آسانی نیست، اما به نظر میرسد یک انگیزه محوری او این است که به عنوان پدید آورنده صلح معرفی شود، بنابراین هدف او ایجاب میکند که آتشبس ادامه یابد، پس منطقی است که او انرژی خود را برای اطمینان از تحقق این مسئله حفظ کند. با این حال، به طور مشخص پیشبینی میکنم اگر این آتشبس پابرجا بماند، سرمایهگذاری شخصی ترامپ در آن وجود خواهد داشت، او نمیخواهد این آتشبس در عرض یک هفته فرو بپاشد، اگر انگیزه اصلیاش این باشد که خود را به جهان به عنوان «صلحساز بزرگ» معرفی کند.
مدیر همبستگی با فلسطین در انگلیس میگوید: میدانیم که چارچوب گستردهتر این توافق، طرحی برای صلح بلندمدت نیست، زیرا به هیچیک از ریشههای اصلی وضعیت کنونی نمیپردازد، به عبارت دیگر، این طرحی برای پایاندادن به اشغال نیست، طرحی برای پایاندادن به ستم گستردهتر مردم فلسطین تحت نظام آپارتاید اسرائیل نیست، و بنابراین مسیری به سوی برخورداری کامل مردم فلسطین از حقوقی که سزاوار آن هستند هم نخواهد بود.
بن جمال میافزاید: مطمئنم اسرائیلیهایی که سخنان مرا میشنوند با کاربرد واژهی «آپارتاید» مخالفند، اما کسانی که با من موافقاند، عفو بینالملل، دیدبان حقوق بشر و بتسلم ـ سازمان برجستهی حقوق بشری خود اسرائیل ـ هستند که چند سال پیش اعلام کردند اسرائیل در سراسر سرزمین تاریخی فلسطین، چه در داخل مرزهای رسمی اسرائیل و چه در سرزمینهای اشغالی، مرتکب جنایت آپارتاید شده است.