سرپرست پارک ملی بوجاق کیاشهر گفت: زیستگاه‌های آلوده به گیاه آروجیا در پارک ملی بوجاق با همکاری شهرداران مدارس، مردم بومی و فعالان محیط زیست پاکسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ یعقوب رخش بهار گفت: به مناسبت گرامیداشت روز ملی کودک و محیط زیست، گیاه مهاجم آروجیا در پارک ملی بوجاق با حضور شهردار، تعدادی از دانش‌آموزان مدارس کیاشهر، مردم محلی و تشکل‌های مردم نهاد، با همراهی کارشناسان و مأموران یگان حفاظت پارک جمع آوری شد.

وی هدف از اجرای این برنامه را افزایش آگاهی عمومی با توجه به اهمیت حفظ تنوع زیستی و جلب مشارکت مردمی برای حفاظت از محیط زیست عنوان کرد و افزود: شرکت کنندگان با پاکسازی بخش‌هایی از زیستگاه‌های آلوده، نقش مؤثری در کنترل گسترش این گونه مهاجم ایفا کردند.

سرپرست پارک ملی بوجاق گفت: گیاه آروجیا به دلیل رشد سریع و پیچیدن به دور گیاهان بومی، تهدیدی جدی برای پوشش گیاهی منطقه محسوب شده و حذف مستمر آن از اولویت‌های حفاظتی پارک است.

یعقوب رخش بهار افزود: مشارکت شهرداران مدارس و اعضای تشکل‌های مردمی در چنین برنامه‌هایی، ضمن ارتقای فرهنگ عمومی حفاظت از محیط زیست، زمینه‌ساز آشنایی نسل نوجوان با ارزش‌های طبیعی منطقه و مسئولیت‌های اجتماعی آنان خواهد بود.