روزنامه واشنگتن پست آمریکا نوشت: ترامپ در انتظار نوبل صلح است، اما بعید است برنده این جایزه شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ واشنگتنپست اضافه کرد: جمعه مشخص میشود که تبلیغات ترامپ درباره جایزه صلح نوبل او نتیجه داده است یانه؟
این روزنامه آمریکایی نوشت: رئیسجمهور ۷۹ ساله آمریکا این روزها چشم به جایزهای دوخته که تاکنون از دستش دور مانده است؛ جایزه صلح نوبل. اعلام برنده این جایزه روز جمعه انجام میشود و ترامپ ماههاست با اطمینان از «تلاشهای صلحجویانه جهانی خود» منتظر نتیجه است.
ترامپ در اظهاراتی تازه مدعی شد در دوران ریاستجمهوری خود «هفت جنگ را پایان داده» و در آستانه حل هشتمین مناقشه نیز قرار دارد.
او افزود: «فکر نمیکنم هیچکس در تاریخ به اندازه من صلح برقرار کرده باشد، اما شاید علتی پیدا کنند که نوبل را به من ندهند.» ترامپ تأکید کرده در صورت عدم دریافت جایزه، «این یک توهین بزرگ به آمریکا» خواهد بود و گفت: من برای خودم نمیخواهمش، برای کشورم میخواهم.
این گزارش افزود: ترامپ در ماههای اخیر بارها بهطور علنی به موضوع جایزه صلح نوبل اشاره کرده و برخی ناظران معتقدند اصرار او برای جلب توجه، برخلاف سنتهای این جایزه است و حتی میتواند شانس او را کاهش دهد. با این حال، برخی تحلیلگران میگویند اشتیاق او به دریافت نوبل باعث شده دیپلماسیهای تازهای در خاورمیانه شکل بگیرد و حتی توافق آتشبس میان اسرائیل و حماس با انگیزه کمک به شانس ترامپ در این جایزه تسریع شود.
در ادامه آمده است، شماری از کشورها و شخصیتهای سیاسی از جمله نخستوزیر اسرائیل، دولت پاکستان و مقامات کامبوج، او را برای جایزه نوبل نامزد کردهاند، ترامپ حتی تابستان امسال با «ینس استولتنبرگ»، دبیرکل سابق ناتو و وزیر دارایی کنونی نروژ تماس گرفته و درباره نوبل با او گفتوگو کرده است.
این روزنامه اشاره کرد: نینا گراگر، رئیس مؤسسه تحقیقات صلح اسلو که هر سال فهرست احتمالی نامزدهای نوبل را منتشر میکند، گفته است: فشار و رفتار ترامپ بیسابقه است و با سنتهای این جایزه در تضاد قرار دارد. نام او در فهرست امسال نیست. با این حال اگر ترامپ واقعاً صلحی پایدار در غزه برقرار کند، کمیته نوبل ناچار خواهد بود آن را بررسی کند، هرچند بعید است برنده امسال باشد.
در بخش دیگری از گزارش آمده است: بازارهای شرطبندی بیشترین شانس را برای دریافت جایزه به نهادهای بشردوستانه سودان دادهاند، همچنین دادگاه بینالمللی کیفری و کمیته حمایت از روزنامهنگاران نیز در فهرست نهایی دیده میشوند.
این گزارش افزود: ترامپ در سخنانی پیشتر گفته بود اگر نامش «اوباما» بود، جایزه نوبل را «در ده ثانیه» به او میدادند؛ اشارهای طعنهآمیز به دریافت نوبل صلح از سوی باراک اوباما در سال ۲۰۰۹.
در ادامه آمده است: سخنگوی کاخ سفید «آنا کلی» در پاسخ به این انتقادات گفت: رئیسجمهور بارها شایسته نوبل صلح بوده، اما هدف او کسب جایزه نیست، بلکه نجات جان انسانهاست.
او افزود: ترامپ مدعی است که میان هند و پاکستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان، و نیز کنگو و رواندا صلح برقرار کرده است؛ هرچند منتقدان میگویند او اغراق میکند و برخی از این درگیریها از دههها پیش پایان یافتهاند.
واشنگتنپست اضافه کرد: برخی مقامات از جمله «آلبرت بورلا» مدیر عامل شرکت فایزر، نیز در اظهارات عمومی از ترامپ حمایت کرده و گفتهاند: به او گفتم باید نوبل را میگرفت؛ انصاف نبود که نگرفت.
گروهی از خانوادههای گروگانهای اسرائیلی نیز در برابر سفارت آمریکا در تلآویو مراسمی نمادین برگزار کردند و او را شایسته نوبل صلح دانستند.
این روزنامه در پایان نوشت: برخی جمهوریخواهان از هماکنون در تدارک تقدیر از ترامپ در صورت نادیده گرفته شدنش هستند.
سناتور «بیل کَسِدی» از ایالت لوئیزیانا اعلام کرده اگر ترامپ جایزه نوبل را نگیرد، شخصاً او را بهخاطر طرح واکسن کرونا موسوم به «عملیات سرعت نور» مورد تجلیل قرار خواهد داد.
او گفت: «هیچکس بهاندازه رئیسجمهور ترامپ شایسته نوبل صلح نیست و من افتخار میکنم که بار دیگر نام او را پیشنهاد میدهم.»