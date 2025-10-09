فرمانده انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه، از وقوع یک فقره قتل و دستگیری قاتل ۲۰ ساله در کمتر از یک ساعت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ رضا شمسائی گفت: در پی اعلام وقوع یک فقره نزاع و درگیری منجر به قتل در یکی از محله‌های شهرستان آستانه اشرفیه به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و حضور مأموران کلانتری ۱۲ و پلیس آگاهی در محل مشخص شد یک جوان ۱۸ ساله با سلاح سرد به قتل رسیده است.

وی افزود: پس از تحقیقات پلیس، مأموران انتظامی قاتل ۲۰ ساله را در کمتر از یک ساعت شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ رضا شمسائی گفت: متهم هدف از ارتکاب به این قتل را اختلافات شخصی عنوان کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه گفت: متهم به مقامات قضایی تحویل داده می‌شود.