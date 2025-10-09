به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛در این مراسم که با حضور جمعی از خانواده‌های شهدا، طلاب و اقشار مختلف مردم، برگزار شد نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جایگاه والای شهدا گفت: شهدا سند زنده‌ی ایستادگی ملت ایران و امت اسلام در برابر نظام سلطه‌اند و تا وقتی یاد و راه آن‌ها زنده است، دشمن جرأت تعرض به این ملت را نخواهد داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری، افزود: شهید یحیی سنوار نماد مقاومت غزه در برابر رژیم اشغالگر است و شهید عمران بهرامی ادامه‌دهنده همان مسیر در جبهه حق بود؛ راهی که از ایران تا فلسطین امتداد دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ذوالنوری تأکید کرد: امروز دشمن می‌خواهد روحیه جهاد، ایثار و شهادت را در ملت‌ها خاموش کند، اما خون شهیدان، مشعل بیداری اسلامی را در منطقه فروزان‌تر کرده است.

گفتنی است شهید عمران بهرامی قره قانی در شهرستان فیروزآباد متولد و پس از گرفتن مدرک کارشناسی فیزیک، وارد حوزه علمیه شد.

شهید بهرامی در سال ۸۹ به استخدام سپاه پاسداران فیروزآباد در می‌آید و سپس به استان قم منتقل می‌شود. نزدیک به ۸ سال در محله حسنیه پردیسان ساکن می‌شود.

این شهید پس از ۱۵ سال خدمت صادقانه عصر روز چهارشنبه ۲۸ خرداد بر اثر حمله موشکی اسرائیل به پدافند هوایی قم به درجه رفیع شهادت نائل شد.