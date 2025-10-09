پخش زنده
مراسم بزرگداشت شهید عمران بهرامی از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شهید یحیی سنوار مجاهد نخبه مقاومت اسلامی فلسطین در مسجد امام حسن مجتبی (ع) منطقه پردیسان قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛در این مراسم که با حضور جمعی از خانوادههای شهدا، طلاب و اقشار مختلف مردم، برگزار شد نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جایگاه والای شهدا گفت: شهدا سند زندهی ایستادگی ملت ایران و امت اسلام در برابر نظام سلطهاند و تا وقتی یاد و راه آنها زنده است، دشمن جرأت تعرض به این ملت را نخواهد داشت.
حجتالاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری، افزود: شهید یحیی سنوار نماد مقاومت غزه در برابر رژیم اشغالگر است و شهید عمران بهرامی ادامهدهنده همان مسیر در جبهه حق بود؛ راهی که از ایران تا فلسطین امتداد دارد.
حجتالاسلام والمسلمین ذوالنوری تأکید کرد: امروز دشمن میخواهد روحیه جهاد، ایثار و شهادت را در ملتها خاموش کند، اما خون شهیدان، مشعل بیداری اسلامی را در منطقه فروزانتر کرده است.
گفتنی است شهید عمران بهرامی قره قانی در شهرستان فیروزآباد متولد و پس از گرفتن مدرک کارشناسی فیزیک، وارد حوزه علمیه شد.