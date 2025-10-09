پخش زنده
مدیر "کارزار توقف جنگ" در انگلیس می گوید: اگر طرح ترامپ برای آتش بس در غزه، طرحی استعماری به نظر می رسد به این خاطر است که واقعا استعماری است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ خانم "لیندزی جرمن"، بزرگترین کارزار ضد جنگ در اروپا در بیانیهای تاکید کرد: به علت استعماری بودن طرح رئیس جمهور آمریکا ما باید تا زمان آزادی فلسطین و تشکیل کشور مستقل فلسطینی برای تظاهرات به خیابانها بیاییم.
این کارزار اعلام کرده است، روز شنبه هفته آینده باز هم تظاهرات حمایت از فلسطین در لندن برگزار خواهد شد تا نسل کشی اسرائیل و حمایت دولت انگلیس از جنایات رژیم صهیونیستی متوقف شود.
به نوشته مدیر "کارزار توقف جنگ"، اگر چه بر اساس این طرح آتش بس برقرار و اندکی از گرسنگی مردم غزه کم میشود، اما نباید فریب خورد و تصور کرد که این طرح راهی برای صلح دراز مدت است، زیرا دونالد ترامپ، با شتاب میخواهد به جایزه صلح نوبل دست یابد.
وی میافزاید: بدون گفتوگو با فلسطینیان، ترامپ میخواهد شماری از افرادی را که برگزیده است، زیر نظر خودش به عنوان مدیران آینده غزه معرفی کند و تونی بلر که همراه با جورج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا، به عراق حمله کرد و بیش از یک میلیون نفر را کشت، یکی از آنان است.
به نوشته لیندزی جرمن، اگر چه باید از پایان بمباران غزه و حملات نظامی به آن شهر استقبال کرد، علل فراوانی وجود دارد که باید تظاهرات روز شنبه هفته آینده در حمایت از فلسطین را در لندن برگزار کرد.
وی افزوده است: این تظاهرات باید به یکی از بزرگترین تظاهرات حمایت از فلسطین، در پایتخت انگلیس مبدل شود، زیرا فلسطین هنوز آزاد نشده است، عاملان نسل کشی در غزه محاکمه نشدهاند و بی عدالتیهایی که از سال ۱۹۴۸ در فلسطین صورت گرفت، برطرف نشده است.
مدیر "کارزار توقف جنگ" میافزاید: حمایت جهانی از فلسطین موجب شده است طرح ترامپ که ادامه نقشههای استعماری ستمگرانه برای خاورمیانه است، رونمایی شود.
لیندزی جرمن مینویسد: در دو سال گذشته دولتهای غربی از اسرائیل حمایت کردهاند، جنایات اسرائیل را لاپوشانی کردهاند، قوانین بین المللی را زیر پا گذاشتهاند و در نسل کشی دست داشتهاند و اکنون با استیصال، در صدد پایان این جنگ هستند و ترامپ به نتانیاهو گفته است اسرائیل نمیتواند با همه جهان بجنگد.
به نوشته مدیر بزرگترین سازمان مردمی ضد جنگ اروپا، با این طرح آپارتاید اسرائیلی در فلسطین ادامه خواهد یافت، سرکوب مردم فلسطین تداوم دارد، شهرکهای غیرقانونی یهودیان در کرانه باختری و بیت المقدس گسترش خواهد یافت، فروش سلاح به اسرائیل تداوم خواهد یافت و مصونیت اسرائیل در جوامع بین المللی ادامه مییابد.
مدیر "کارزار توقف جنگ" توصیه کرده است با توجه به این موارد، همگان در تظاهرات روز شنبه هفته آینده در لندن، برای حمایت از آزادی فلسطین، شرکت کنند.