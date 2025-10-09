دعوت از ۱۶ بازیکن به اردوی نهایی تیم هندبال پسران جوان
آخرین اردوی تیم هندبال پسران جوان کشورمان برای حضور در بازیهای آسیایی بحرین از ۲۰ مهر آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، آخرین اردوی تیم هندبال جوانان ایران برای حضور در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در بحرین، ۲۰ تا ۲۴ مهر به میزبانی تهران برگزار میشود.
صالح حسهزاده، پارسا باباپور، محمد کشاورز، امیرحسین نیکاقبال، شایان سوسنی، محمدطاها ابراهیم خانلری، محمدطاها فتاحی، دانیال میرحسینی، مهدی احمدی، پدرام پرماه، حسن جودکی، عرشیا جاویدی، شاهرخ علیزاده، امیرحسن پنهانه، مهدی جمالی و احمد قنبری ۱۶ بازیکن تیم هندبال جوانان پسر ایران هستند که توسط کادرفنی به اردو فراخوانده شدند.
سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان ۳۰ مهر تا ۹ آبان به میزبانی بحرین برگزار خواهد شد.