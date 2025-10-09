به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، ملی‌پوشان فوتبال ایران از ساعت ٢٠ به وقت محلی آخرین جلسه تمرینی خود را پیش از دیدار مقابل روسیه برگزار کردند.

این تمرین با حضور ٢۶ بازیکن در ورزشگاه ولگوگراد برگزار شد. استقبال فراوان خبرنگاران و عکاسان روسی از تمرین تیم ملی حاکی از اهمیت فراوان این دیدار دوستانه برای فوتبال روسیه دارد.

اعضای تیم ملی کشورمان پیش از آغاز تمرین، بصورت تیمی عکسی از حضورشان در یکی از ورزشگاه‌های میزبان جام جهانی ٢٠١٨ به ثبت رساندند.

بازیکنان تیم ملی پس از پایان پانزده دقیقه ابتدایی و ترک ورزشگاه از سوی خبرنگاران، به مرورِ برنامه‌های تاکتیکی امیر قلعه‌نویی برای دیدار فردا پرداختند.

تیم ایران فردا صبح در محل اقامت خود تمرین سبکی برگزار می کند و پس از برگزاری جلسه فنی نهایی، ملی‌پوشان از ساعت ٢٠ به وقت محلی (٢٠:٣٠ به وقت تهران) به مصاف تیم ملی روسیه خواهند رفت.