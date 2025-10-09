مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان گفت: پویش روستا و عشایر با حضور بانوان فعال اجتماعی و مدنی و اعضای تشکل‌های مردم نهاد کشوری در سلسله برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، ناهید پرویزپور گفت: بانوان فعال اجتماعی و مدنی و اعضای تشکل‌های مردم نهاد کشوری با حضور در روستای عالم آباد سلسله با هدف نقش آفرینی زنان در عرصه‌های مختلف در پویش روستا و عشایر شرکت کردند.

وی، حضور بانوان و سازمان‌های مردم نهاد را عامل رشد و شکوفایی جامعه دانست و افزود: این پویش در شهرستان‌های خرم آباد، بروجرد و سلسله برگزار شد که امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک یک شبکه اجتماعی متشکل از سازمان‌های مردم نهاد زنان را در استان تشکیل دهیم.

مریم ملکی صادقی، فرماندار سلسله نیز نقش بانوان را در تولید و اشتغال پررنگ دانست و افزود: حضور مؤثر زنان در ساختار کشاورزی، دامداری و زندگی اجتماعی روستائیان و عشایر بسیار حائز اهمیت است.

برپایی نمایشگاه محصولات کشاورزی و صنایع دستی و غرس نهال با هدف ترویج فرهنگ درختکاری از دیگر برنامه‌های این پویش بود.