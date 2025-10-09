وزنهبرداری قهرمانی جهان؛ طلا و نقره یک ضرب برای معینی و عالیپور
علیرضا معینی و علی عالی پور مدالهای طلا و نقره در حرکت یک ضرب دسته ۹۴ کیلوگرم رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی جهان را کسب کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در ادامه مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جهان که در فورده نروژ در حال برگزاری است، رقابتهای گروه A دسته ۹۴ کیلوگرم برگزار شد و نمایندگان ایران در این وزن صاحب مدال طلا و نقره شدند.
علیرضا معینی با رکورد ۱۸۲ کیلوگرم مدال طلا گرفت و رکورد یک ضرب جهان را یک کیلوگرم شکست. علی عالیپور هم با رکورد ۱۷۶ کیلوگرم مدال نقره یک ضرب را گرفت.
در این رقابت عالیپور و معینی ۲ ملیپوش کشورمان به همراه ۴ وزنهبردار از کشورهای مصر، بلغارستان، کوزوو و آلمان به روی تخته رفتند. در حرکت یک ضرب، علیرضا معینی وزنههای ۱۷۴، ۱۷۹ و ۱۸۲ کیلوگرمی را بالای سر برد و ضمن ثبت رکورد جدید جهانی، به مدال طلای یک ضرب رسید.
همچنین علی عالیپور پس از، از دست دادن وزنه ۱۷۱ کیلوگرمی، دو بار مقابل وزنههای ۱۷۲ و ۱۷۶ کیلوگرمی موفق ظاهر شد و مدال نقره یک ضرب را به خود اختصاص داد.
این ۲ وزنهبردار ایران برای دومین بار در مسابقات بزرگسالان جهان شرکت میکنند و معینی سال گذشته مدال نقره یک ضرب و عالیپور برنز مجموع را به دست آوردند.