معینی در حرکت دوم برای مدال طلا با کارلوس ناسار بلغاری وارد رقابت شد و وزنه ۱۷۹ کیلوگرم را با قدرت مهار کرد و از خوشحالی فریاد زد.

با توجه به اینکه علیرضا معینی یک‌ضرب‌زن است، در اولین حرکت پشت وزنه ۱۷۴ کیلوگرم قرار گرفت و به راحتی آن را مهار کرد.

علی عالی‌پور هم با رکورد ۱۷۶ یک ضرب، ۲۱۱ دوضرب و مجموع ۳۸۷ کیلوگرم چهارم جهان شد.

علیرضا معینی با رکورد ۱۸۲ کیلوگرم یک ضرب، ۲۰۹ کیلوگرم دوضرب و مجموع ۳۹۱ کیلوگرم نایب قهرمان مجموع جهان شد.

کارلوس ناسار بلغاری هم به طلای دوضرب و مجموع جهان رسید و رکورد دوضرب جهان را شکست.

رقابت گروه A دسته ۹۴ کیلوگرم وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ امشب پنج شنبه به میزبانی نروژ برگزار شد و دو نماینده ایران یک مدال طلا و ۲ نقره گرفتند.

او در آخرین حرکت یک‌ضرب وزنه ۱۷۶ کیلوگرم را مهار کرد و بهترین رکورد شخصی خود را ثبت کرد و در عین ناباوری مدال با ارزش نقره گرفت.

بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی، وزنه دوم نماینده ایران را به ۱۷۲ کیلوگرم افزایش داد و عالی‌پور این وزنه را بالای سر برد.

حرکت دوضرب

معینی در اولین حرکت دوضرب وزنه ۱۹۸ کیلوگرم را زد. در حرکت دوم هم وزنه ۲۰۴ کیلوگرم را بالای سر برد.

او در آخرین حرکت خود وزنه ۲۰۹ کیلوگرم را مهار کرد و در آغوش بهداد سلیمی جای گرفت.

معینی با مجموع ۳۹۱ کیلوگرم نایب قهرمان جهان شد.

عالی‌پور که دوضرب زن است، کارش را با مهار وزنه ۲۱۱ کیلوگرم شروع کرد. او در حرکت دوم وزنه ۲۱۷ کیلوگرم را در حرکت قیچی انداخت.

عالی‌پور در آخرین حرکت خود پشت وزنه ۲۱۹ کیلوگرم قرار گرفت و با فریاد‌های سجاد انوشیروانی رییس فدراسیون بدرقه شد. عالی پور در مهار وزنه ۲۱۹ کیلوگرم ناموفق بود تا طلای مجموع از دست برود.

او در مجموع رکورد ۳۸۷ کیلوگرم را ثبت کرد و به مدال دوضرب و مجموع نرسید و چهارم شد تا کارش را با نقره یک ضرب تمام کند.

در این دسته کیانوش رستمی لژیونر ایرانی و قهرمان المپیک ۲۰۱۶ ریو که برای کشور کوزوو وزنه می‌زد، در حرکت اول، وزنه ۱۷۲ کیلوگرم را انداخت. در حرکت دوم این وزنه را بالای سر برد.

رستمی برای اینکه بتواند مدال برنز را بگیرد، زیر وزنه ۱۷۷ کیلوگرم رفت، اما وزنه را انداخت و از رسیدن به مدال برنز بازماند و پنجم شد.

حرکت دوضرب

رستمی در حرکت اول دوضرب وزنه ۲۰۵ کیلوگرم را با دو چراغ سفید و یک قرمز ثبت کرد. در حرکت دوم، وزنه ۲۱۶ کیلوگرم را انداخت.

رستمی در حرکت پایانی وزنه ۲۱۷ کیلوگرم را انداخت و از کسب مدال دوضرب و مجموع بازماند و در دوضرب هفتم و در مجموع با رکورد ۳۷۷ کیلوگرم پنجم شد.

همچنین کارلوس ناسار قهرمان جهان و المپیک از بلغارستان و اعجوبه این دسته کارش را با مهار وزنه ۱۷۳ کیلوگرم آغاز کرد؛ او در حرکت دوم، وزنه ۱۷۸ کیلوگرم را نتوانست مهار کند.

ناسار برای گرفتن مدال طلای یک ضرب زیر وزنه ۱۸۲ کیلوگرم رفت و نتوانست این وزنه را بزند و رکورد جهان را بشکند و در نهایت در مکان چهارم یک ضرب ایستاد و دستش از کسب نشان این حرکت بازماند.

مدال برنز یک ضرب به آلبورنوز کلمبیایی با ۱۷۵ کیلوگرم رسید که در گروه B وزنه زد.

حرکت دوضرب

ناسار در حرکت اول وزنه ۲۱۰ کیلوگرم را زد. او در حرکت دوم وزنه ۲۱۹ کیلوگرم را مهار کرد تا رقابت برای گرفتن طلای مجموع بین او و عالی پور داغ‌تر شود.

کارلوس ناسار با مهار وزنه ۲۲۲ کیلوگرم مدال طلای دوضرب را گرفت و رکورد جهان را یک کیلوگرم ارتقا داد و با مجموع هم با ۳۹۵ کیلوگرم قهرمان جهان شد.

مدال آوران دسته ۹۴ کیلوگرم:

۱- کارلوس ناسار از بلغارستان با رکورد ۱۷۳ یک ضرب ۲۲۲ ضرب و مجموع ۳۹۵ کیلوگرم (دو مدال طلای دو ضرب و مجموع و شکستن رکورد دو ضرب جهان)

۲- علیرضا معینی از ایران با رکورد ۱۸۲ یک ضرب ۲۰۹ دو ضرب و مجموع ۳۹۱ کیلوگرم (مدال طلای یک ضرب و نقره مجموع و شکستن رکورد یک ضرب جهان)

۳- آلبورنوز از کلمبیا با رکورد ۱۷۵ یک ضرب ۲۱۵ دو ضرب و مجموع ۳۹۰ کیلوگرم (دو برنز یک ضرب و مجموع و نقره دو ضرب)

۴- علی عالی‌پور از ایران با رکورد ۱۷۶ یک ضرب ۲۱۱ دو ضرب و مجموع ۳۸۷ کیلوگرم (نقره یک ضرب)

۵- کیانوش رستمی از کوزو با رکورد ۱۷۲ یک ضرب ۲۰۵ دو ضرب و مجموع ۳۷۷ کیلوگرم.

۷- رومین از فرانسه با رکورد ۱۶۰ یک ضرب ۲۱۱ دو ضرب و مجموع ۳۷۱ کیلوگرم (گروه B وزن زد، مدال برنز دو ضرب)