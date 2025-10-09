غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا در تبریز

به مناسبت هفته نیروی انتظامی غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا با حضور جمعی از فرماندهان و کارکنان نظامی و انتظامی در وادی رحمت تبریز برگزار شد.