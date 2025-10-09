پایان سرشماری زنبورستانهای تبریز
سرشماری سراسری زنبورستانهای تبریز با هدف جمعآوری اطلاعات دقیق و برنامهریزی برای توسعه صنعت زنبورداری همزمان با سراسر کشور از ۵ مهر آغاز و تا ۱۷ همین ماه ادامه یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،طرح سرشماری زنبورستانهای تبریز با حضور کارشناسان مجرب در مراکز جهاد کشاورزی این شهرستان اجرا شد شهرستان تبریز در حال حاضر با ۴۸۵ زنبوردار و بیش از ۶۳ هزار و ۸۹۹ کلنی سالانه ۶۱۸ تن عسل تولید میکند.
هدف اصلی از اجرای این طرح ملی جمعآوری اطلاعات دقیق و بروز از وضعیت کندوها، تعداد کلنیها و شرایط کلی پرورش زنبور عسل در سطح شهرستان است. این بانک اطلاعاتی دقیق زمینهساز تدوین برنامههای حمایتی، آموزشی و ترویجی برای افزایش بهرهوری و پایداری فعالیتهای زنبورداری در منطقه خواهد بود.
میکائیل حاتمیان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تبریز در روزهای آغازین این سرشماری بر اهمیت دقت و صحت اطلاعات جمعآوریشده تاکید کرد.
وی از اکیپهای سرشماری خواست تا با رعایت کامل اصول فنی و اخلاقی اطلاعات لازم را گردآوری نمایند.
مدیر جهاد کشاورزی تبریز همچنین از کلیه زنبورداران محترم شهرستان خواست تا با شرکت فعال و همکاری کامل در اجرای موفق این سرشماری سراسری مشارکت داشته باشند تا برنامهریزیهای آتی بر اساس واقعیتهای میدانی انجام پذیرد.
گفتنی است علی وثاقی قراملکی زنبوردار نمونه استان با دارا بودن بیش از ۸۰۰ کندوی عسل به عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین تولیدکنندگان عسل ارگانیک منطبق با آخرین فناوریهای نوین شناخته میشود. این زنبوردار موفق که محصولات مرتبط با عسل را به بازارهای داخلی و خارجی عرضه میکند بر لزوم حمایت و برنامهریزی جامع برای رفع دغدغههای این صنعت تاکید کرد.