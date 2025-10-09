امروز: -
رقابت‌های بین‌المللی MT200 مسترز در مرکز ملی تنیس

رقابت‌های بین‌المللی MT200 مسترز در رده سنی بالای ۳۰ سال در مرکز ملی تنیس در حال برگزاری است.
عکاس :حمیرا فلاحت پیشه
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ - ۲۳:۱۱
