پخش زنده
امروز: -
اجلاسه بزرگ ۶۴۴ شهید والامقام شهرستان شیروان در محل مصلی امام خامنهای شیروان با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در این مراسم معنوی، سردار طلایینیک، سخنگوی وزارت دفاع به عنوان سخنران اصلی اجلاسیه به بیان ارزشهای والای ایثار و شهادت و نقش شهدا در تداوم امنیت و اقتدار نظام اسلامی پرداخت.
همچنین در حاشیه این اجلاسیه، نمایشگاههایی متنوع از توانمندیهای شهرستان شیروان در حوزههای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برپا شده است. بخشی از این نمایشگاه نیز به معرفی زندگینامه و وصایای شهدای والامقام شهرستان اختصاص دارد که با استقبال گسترده مردم همراه شده است.