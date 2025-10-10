به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون اقتصادی وزیر کشور با تاکید بر جایگاه راهبردی شلمچه در مبادلات تجاری و تردد زائران بر لزوم هم افزایی میان دستگاه‌ها و رفع موانع موجود برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در این مرز بین المللی تاکید کرد.

محسن دوستی در نشست با مدیران مستقر در مرز و فعالان حوزه حمل و نقل و تجارت در شلمچه اظهار کرد: احداث بازارچه مرزی شلمچه می‌تواند در تبادلات مرزی ۲ کشور تاثیرگذار باشد.

وی همچنین با تاکید ویژه بر جانمایی دقیق محل این بازارچه مرزی شلمچه گفت: انتخاب دقیق محل احداث بازارچه مرزی بهترین شرایط بهره برداری از این ظرفیت اقتصادی را فراهم می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان نیز ضمن اشاره به اهمیت اقتصادی مرز شلمچه گفت: این مرز نه تنها برای تردد زائران حسینی، بلکه برای تجارت و صادرات کالا نیز جایگاه استراتژیکی دارد.

جواد کاظم نسب الباجی افزود: در سال‌های اخیر مشکلات زیرساختی و اداری مانع بهره برداری بهینه از این ظرفیت‌های شلمچه شده است و باید با هم افزایی میان دستگاه‌های مختلف این موانع را برطرف کنیم و زمینه توسعه و تقویت ارتباطات تجاری با کشور‌های همسایه را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: شلمچه یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های تجاری کشور است و باید با ارتقای ظرفیت‌های این مرز از طریق بهبود زیر ساخت‌ها و تسهیل فرآیند‌های گمرکی و صادراتی گام‌های موثری برای توسعه اقتصادی استان و کشور برداریم.

کاظم نسب الباجی گفت: یکی از دغدغه‌های اساسی در شلمچه، کاهش زمان تردد زائران و تسهیل ورود و خروج کالا‌ها به این منطقه است.

در این بازدید با توجه به تصویب اولیه طرح بازارچه مرزی شلمچه در کارگروه تخصصی سازمان توسعه تجارت، بر لزوم تسریع در روند ایجاد این بازارچه مرزی تاکید شد.

مرز شلمچه در ۱۵ کیلومتری خرمشهر و ۲۰ کیلومتری شهر بصره عراق قرار دارد.