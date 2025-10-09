لیگ کشتی فرنگی نوجوانان؛ ۴ تیم راه یافته به مرحله پایانی مشخص شدند
مرحله نهایی لیگ کشتی فرنگی نوجوانان ایران گرامیداشت کشتی گیر شهید بهنام محمدی راد، در شیراز در حال برگزاری است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مرحله نهایی لیگ کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان در سال ۱۴۰۴ گرامیداشت کشتی گیر شهید بهنام محمدی راد، به میزبانی استان فارس و در شیراز در حال برگزاری است.
مسابقات امروز بین ۸ تیم در ۲ گروه برگزار شد تا تکلیف تیمهای راه یافته به مرحله پایانی که فردا (۱۸ مهر) برگزار میشود، مشخص شود.
در پایان مسابقات امروز، تیمهای دانشگاه آزاد خوزستان و مازندران از گروه اول و تیمهای هتل چمران شیراز و سپاهان اصفهان از گروه دوم به مرحله پایانی راه یافتند. بدین ترتیب مسابقات نیمه نهایی فردا بین تیمهای دانشگاه آزاد خوزستان و سپاهان اصفهان و هتل چمران شیراز و مازندران برگزار میشود و تیمهای برنده به دیدار نهایی و تیمهای بازنده به دیدار رده بندی میروند.
رده بندی تیمها در پایان مسابقات امروز به شرح زیر است:
گروه اول: ۱- دانشگاه آزاد خوزستان ۲ – مازندران ۳- بوشهر ۴- دیوان راه کردستان
گروه دوم: ۱- هتل چمران شیراز ۲- سپاهان اصفهان ۳- شهر ری تهران ۴- همسایه حبیب خراسان رضوی
نتایج مسابقات برگزار شده به شرح زیر است:
گروه اول:
دانشگاه آزاد خوزستان ۷- بوشهر ۳
دانشگاه آزاد خوزستان ۷- مازندران ۳
دانشگاه آزاد خوزستان ۱۰- دیوان راه کردستان صفر
مازندران ۹ – بوشهر ۱
مازندران ۹ – دیوان راه کردستان ۱
بوشهر ۸ – دیوان راه کردستان ۲
گروه دوم:
هتل چمران شیراز ۸ – سپاهان اصفهان ۲
هتل چمران شیراز ۷- همسایه حبیب خراسان رضوی ۳
هتل چمران شیراز ۸ – شهر ری تهران ۲
سپاهان اصفهان ۹ – همسایه حبیب خراسان رضوی ۱
سپاهان اصفهان، برنده ۵ – شهر ری تهران ۵ (امتیاز مثبت ۲۳ به ۱۸ به سود سپاهان)
شهر ری تهران ۶ – همسایه حبیب خراسان رضوی ۴