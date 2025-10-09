به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله نهایی لیگ کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان در سال ۱۴۰۴ گرامیداشت کشتی گیر شهید بهنام محمدی راد، به میزبانی استان فارس و در شیراز در حال برگزاری است.

مسابقات امروز بین ۸ تیم در ۲ گروه برگزار شد تا تکلیف تیم‌های راه یافته به مرحله پایانی که فردا (۱۸ مهر) برگزار می‌شود، مشخص شود.

در پایان مسابقات امروز، تیم‌های دانشگاه آزاد خوزستان و مازندران از گروه اول و تیم‌های هتل چمران شیراز و سپاهان اصفهان از گروه دوم به مرحله پایانی راه یافتند. بدین ترتیب مسابقات نیمه نهایی فردا بین تیم‌های دانشگاه آزاد خوزستان و سپاهان اصفهان و هتل چمران شیراز و مازندران برگزار می‌شود و تیم‌های برنده به دیدار نهایی و تیم‌های بازنده به دیدار رده بندی می‌روند.

رده بندی تیم‌ها در پایان مسابقات امروز به شرح زیر است:

گروه اول: ۱- دانشگاه آزاد خوزستان ۲ – مازندران ۳- بوشهر ۴- دیوان راه کردستان

گروه دوم: ۱- هتل چمران شیراز ۲- سپاهان اصفهان ۳- شهر ری تهران ۴- همسایه حبیب خراسان رضوی

نتایج مسابقات برگزار شده به شرح زیر است:

گروه اول:

دانشگاه آزاد خوزستان ۷- بوشهر ۳

دانشگاه آزاد خوزستان ۷- مازندران ۳

دانشگاه آزاد خوزستان ۱۰- دیوان راه کردستان صفر

مازندران ۹ – بوشهر ۱

مازندران ۹ – دیوان راه کردستان ۱

بوشهر ۸ – دیوان راه کردستان ۲

گروه دوم:

هتل چمران شیراز ۸ – سپاهان اصفهان ۲

هتل چمران شیراز ۷- همسایه حبیب خراسان رضوی ۳

هتل چمران شیراز ۸ – شهر ری تهران ۲

سپاهان اصفهان ۹ – همسایه حبیب خراسان رضوی ۱

سپاهان اصفهان، برنده ۵ – شهر ری تهران ۵ (امتیاز مثبت ۲۳ به ۱۸ به سود سپاهان)

شهر ری تهران ۶ – همسایه حبیب خراسان رضوی ۴