به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، تیم کاله مازندران در هفته دوم لیگ برتر بسکتبال کشور با برتری ۶۸ بر ۵۷ مقابل گلنور اصفهان نخستین پیروزی خود در این فصل را ثبت کرد.

در این دیدار که در سالن مخابرات اصفهان و در حضور تماشاگران برگزار شد، شاگردان کاله با نمایشی حساب‌شده در حمله و دفاع، اجازه خودنمایی به حریف ندادند و نخستین برد خود را در این فصل به‌دست آوردند.

«جورجه گاگیچ» بازیکن کاله مازندران با کسب ۱۴ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۳ پاس گل، یک توپ‌ربایی و کارایی ۱۶ به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد.

این دیدار آخرین بازی هفته دوم لیگ برتر بسکتبال بود که با پیروزی نماینده مازندران به پایان رسید.

در سایر بازی‌های این هفته، تیم‌های نفت زاگرس، پاس کردستان، مهگل البرز، استقلال تهران و طبیعت اسلامشهر مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.