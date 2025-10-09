پخش زنده
روز نخست دور رفت رقابتهای لیگ ووشو نونهالان - نوجوانان پسر با صدرنشینی تیم تهران پایان یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز نخست دور رفت رقابتهای لیگ ووشو نونهالان - نوجوانان پسر به میزبانی آکادمی ملی ووشو ایران از امروز (۱۷ مهر) آغاز شد.
نتایج مسابقات امروز به شرح زیر است؛
شهید کاظمیخدابنده ۵ - هیئت ووشو استان خراسانشمالی ۲
هیئت ووشو استان گلستان ۱۴ - سانا صنعت یک
هیئت ووشو استان تهران ۱۲ - مقاومت ۲
هیئت ووشو استان گلستان ۱۱ - هیئت ووشو استان خراسانشمالی ۴
هیئت ووشو استان تهران ۱۴ - شهید کاظمیخدابنده صفر
مقاومت ۱۰ - سانا صنعت ۲
هیئت ووشو استان تهران ۱۳ - هیئت ووشو استان خراسانشمالی یک
مقاومت ۵ - هیئت ووشو استان گلستان ۱۰
در پایان تیم هیئت ووشو استان تهران با کسب ۳ پیروزی، ۹ امتیاز و تفاضل ۳۷ در رده نخست قرار گرفت. تیم هیئت ووشو استان گلستان با کسب ۳ پیروزی، ۹ امتیاز و تفاضل ۲۶ دوم شد و تیمهای مقاومت، شهید کاظمیخدابنده، سانا صنعت و هیئت ووشو استان خراسانشمالی بهترتیب سوم تا ششم شدند.
دور رفت این مسابقات تا فردا ادامه دارد و دور برگشت نیز ۸ و ۹ آبان برگزار خواهد شد.