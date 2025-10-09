به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز نخست دور رفت رقابت‌های لیگ ووشو نونهالان - نوجوانان پسر به میزبانی آکادمی ملی ووشو ایران از امروز (۱۷ مهر) آغاز شد.

نتایج مسابقات امروز به شرح زیر است؛

شهید کاظمی‌خدابنده ۵ - هیئت ووشو استان خراسان‌شمالی ۲

هیئت ووشو استان گلستان ۱۴ - سانا صنعت یک

هیئت ووشو استان تهران ۱۲ - مقاومت ۲

هیئت ووشو استان گلستان ۱۱ - هیئت ووشو استان خراسان‌شمالی ۴

هیئت ووشو استان تهران ۱۴ - شهید کاظمی‌خدابنده صفر

مقاومت ۱۰ - سانا صنعت ۲

هیئت ووشو استان تهران ۱۳ - هیئت ووشو استان خراسان‌شمالی یک

مقاومت ۵ - هیئت ووشو استان گلستان ۱۰

در پایان تیم هیئت ووشو استان تهران با کسب ۳ پیروزی، ۹ امتیاز و تفاضل ۳۷ در رده نخست قرار گرفت. تیم هیئت ووشو استان گلستان با کسب ۳ پیروزی، ۹ امتیاز و تفاضل ۲۶ دوم شد و تیم‌های مقاومت، شهید کاظمی‌خدابنده، سانا صنعت و هیئت ووشو استان خراسان‌شمالی به‌ترتیب سوم تا ششم شدند.

دور رفت این مسابقات تا فردا ادامه دارد و دور برگشت نیز ۸ و ۹ آبان برگزار خواهد شد.