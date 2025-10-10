پخش زنده
فرمانده کل انتظامی کشور از کاهش ۳۷ درصدی درگیریها و رفتارهای خشن اراذل و اوباش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار احمدرضا رادان به مناسبت هفته نیروی انتظامی با حضور در برنامه میزگرد، از عملکرد یکسال گذشته نیروی انتظامی، گزارشی را ارائه و مهمترین اقدامات و برنامه های این نیرو را تشریح کرد. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:
سؤال: هفته نیروی انتظامی است و طبیعتاً طبق روال هم فرصتی است که نیروی انتظامی فراجا بتواند ارتباط بیشتری با هموطنان داشته باشد، یک گزارش عملکردی در یکسال گذشته ارائه بدهد، از همین رویکرد ورود کنیم. با توجه به اینکه تأمین امنیت کشور از مرز تا مرکز بر عهده فراجا است و این هفته هم فرصتی است برای بازخوانی اقدامها و دستاوردها، مهمترین دستاوردها و اقدامهایی که در طول یکسال گذشته میتوانیم به عنوان نکات برتر فراجا از آنها یاد کنیم را بفرمایید؟
سردار رادان: امشب اجازه میخواهم حامل خبرهای خوب برای مردم عزیز در حوزه عملکردی انتظامی باشم. بنده با افتخار سفیر شهیدان احمدرضا رحمتی و شهید هادی میرآبادی هستم، در انتظامی کشور، همه مدیران و افسران ما سفارت یک شهید یا دو شهید را بر عهده دارند که عمل بسیار قشنگی است که همواره همکاران ما را با خانوادههای شهداء همراه و همیار و همکار میکند و از فیض معنوی آنها بهره میگیرند. فراجا یا انتظامی کل کشور، یک سازمان منحصربفردی است که به ندرت هم در کشورهای دیگر پلیس آن با این ویژگی ها، کارکردها و وظایف روبهرو است. خدمت مردم عزیز عرض کنم که در طرح جامع مصوبی که به فراجا ابلاغ شده است، ۴۰ مأموریت و وظیفه کلی، ۱۷ نقش و ۲۶ کارکرد اساسی، چه در فضای حقیقی یا فضای مجازی با رویکرد عامل و غیرعامل پیش بینی شده است. این یکی از نقاط منحصربهفرد پلیس جمهوری اسلامی است. ۴۰ مأموریت و وظیفه با مأموریتها و وظایف کلی است. وقتی تقسیم میشود، در دل یک مأموریت شاید چهار یا پنج نقش و اقدام باید باشد. مثلاً یکی مرزبانی است، ما فقط و فقط بحث مرزبانی را وقتی در مأموریت میگوییم، میگوییم صیانت از مرزهای کشور، استیلای حقوق، اما بیش از ۱۴ عمل، کارکرد و نقش در مرزبانی ما است. یعنی ما وقتی ۴۰ مأموریت میرویم شاید نزدیک به ۱۸۰ اقدام و عمل باید انجام شود تا ما به این ۴۰ مأموریت برسیم. بعضی از اینها را عرض میکنم، محوریت برقراری نظم و انتظام عمومی یکی از مأموریتها است، دیده بانی هوشمند فراگیر و دقیق محیط در همه ابعاد و روایت گری و هشدار دهی مخاطرات به مردم و مراجع که یکی از کارویژههای ما است، مخصوصاً اینکه ما قرار است روایتگر صادق هم در این حوزه باشیم. دفاع از حقوق مردم، کمک به تحکیم هنجارهای اجتماعی، پیشگیری از تبدیل ناهنجاریهای اجتماعی خدایی ناکرده به انتظامی یا امنیتی و خاصه صیانت از مال و جان و آبروی مردم. این یکی از عمدههای این اقداماتی است که ما باید انجام بدهیم. در یکسال وقتی عملکرد را میخواهید در قالب این ۴۰ مأموریت و ۱۷ نقش و ۲۶ کارکرد بیاورید، یک مقوله بسیار سنگین از اقدامات میشود. من خدمت مردم عزیز عرض کنم که پلیس شما همواره برای اجرای این مأموریتها که نقش اساسی آن مردم، حفظ امنیت، جان، مال و آبروی مردم است، شبانه روز نمیشناسد. غیر از اینکه شبانه روز را نمیشناسد، این امنیت را با تقدیم خون خودش تقدیم مردم میکند. ما به غیر از شهدایی که در جنگ با صهیونیستها تقدیم کردیم و غیر از مجروحانی که در جنگ با صهیونیستها تقدیم کردیم و افتخار داریم که دشمن مان را اینقدر عصبانی کردیم که به پلیس هم حمله کرد و مراکز مختلفی از ما را مورد هدف قرار داد، مردم عزیز بدانند در قالب مأموریتهای مختلف از مرز تا به شهر و از شهر تا به روستا و در جاده در شش ماهه اول سال ما نزدیک به ۴۶ شهید تقدیم کردهایم. یکی از این شهدای ما از افسران دلسوز و پرکار راهنمایی و رانندگی بود که وقتی داشت عملیات مراقبت از راه را انجام میداد توسط یک خودرو و توسط یک راننده خودسر زیر گرفته شد و به شهادت رسید. نتیجه اینکه مردم عزیز بدانند، همکاران ما در عین اقتدار برای انجام مأموریت شان برای تأمین امنیت شان جان خودشان را در طبق اخلاص گذاشتهاند. چنین مردمی شایسته چنین خدمتی هستند، در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم که مردم واقعاً چقدر از خودشان ایثار، گذشت، فداکاری و همبستگی را نشان دادند و به رخ دشمن کشیدند. اگر جنگ ۱۲ روز طول کشید، غیر از همه عاملهایی که مؤثر بود، یکی از عاملهای مؤثر آن همبستگی مردم بود. دشمن فکر میکرد در چند روز اول مردم به خیابان میآیند، اعتراض دارند و دنبال تغییر نظام هستند. وقتی دید مردم به خیابان آمدند ولی بر علیه دشمن و برای دفاع از حاکمیت و حدود جمهوری اسلامی ایران، آنجا بود که انگشت تعجب به دهان گذاشتند و به ارباب خودش التماس کرد که آتش بس را پیگیری کند و میانجی گری کند. این مردم شایسته چنین خدمتی حتی تا نثار جان ما هستند. ما با افتخار در خدمت مردم هستیم و با افتخار خون خودمان را در راه امنیت شان میدهیم. جالب است در هفته انتظامی امسال عدد تشکر مردم از صنوف مختلف به شدت افزایش پیدا کرده بود. خیل هنرمندان، خیل ورزشکاران، خیل اصناف و مردم شریف و دانشگاهیان پیامهایی که برای ما میدادند ما را شرمنده میکردند که از این طریق از آنها تشکر و قدردانی دارم.
سؤال: پلیسی که ۴۰ مأموریت، ۱۷ نقش و ۲۶ کارکرد دارد و حافظ امنیت جان و مال و آبروی هوطنان است، شعاری که انتخاب کرده است با این گستردگی وظایف خودش امسال قابل توجه بود و کارشناسان مختلف راجع به آن صحبت میکردند، پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه امن. در ذات شعار این هماهنگی بین فراجا و مردم دیده میشود، خودش را جدا نمیداند، همراه میداند. علت انتخاب این شعار و اینکه چه هدفی از انتخاب آن دنبال میکردید و متناسب با آن چه اقدامهایی انجام شده است؟
سردار رادان: ما معتقد هستیم عملیات پلیس، مأموریت پلیس و اقدام پلیس زمانی به نتیجه خوب، دقیق و به موقع و بهنگام میرسد که همراهی و همکاری مردم و مشارکت مردم را داشته باشد. همکاری و همراهی یک طرف است، مشارکت بحث دیگری است. مشارکت آن است که مردم خودشان هم نقشهایی برای امنیت ایفا میکنند.
سؤال: که در این دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان دادند؟
سردار رادان: یکی از نقشهای آنها این بود که ایفا کردند. در حوزه انتظام وقتی ما فقط در رابطه با مقابله با سرقت صحبت میکنیم، همراهی مردم اینجا در کجا خودش را نشان میدهد. اینکه مراقبت بیشتر و محافظت بیشتر از اموال خودشان را داشته باشند. اینجا مشارکت نقش میگیرد، یعنی در حقیقت مردم خود یک پلیس افتخاری میشوند برای خودشان و برای پلیس نظام، اینگونه است. چه زمانی سرقت صورت میگیرد، وقتی زمینه و زمانه برای ارتکاب یک سرقت هماهنگ باشد. زمینه آن است که دزد احساس کند که میتواند به راحتی یا با یک دشواری اندک به خواسته خودش برسد. زمانه آن زمانی است که سارق احساس میکند بهترین وقت است. هوشمندی مردم اینجا برای این مشارکت اینگونه نقش میخورد که زمینه را محدود کنند، نتیجه محدود کردن زمینه زمانه را به تسخیر خودشان درمی آورد، یعنی سارق نمیتواند. ببینید چقدر در این حالت فرق است بین نفری که خودرویش را فقط با قفل کردن درب رها میکند یا نفری که ضمن قفل درب، قفل فرمان و قفل ترمز هم میگذارد.
سؤال: در واقع خود مردم در کمک به پلیس اقدامات بازدارنده را تقویت میکنند؟
سردار رادان: یعنی اینجا مردم خودشان پلیس میشوند، پلیس خودشان میشوند برای اینکه به پلیسی که پلیس همه است، کمک کنند. اینجا خیلی آوازه مشارکت نقش پذیر میشود و ما همیشه به دنبال این بودیم. بعضی از وقتها از مردم گله میکنم همه چیز را مهیا میکنید برای اینکه دزد بیاید و کارش را انجام بدهد، با این مشارکت من در حوزه کاهش سرقت و افزایش کشف، امشب خبرهای خوبی برای مردم عزیز دارم که میگویم. پس وقتی ما پلیس مقتدر، مشارکت و مردم و جامعه امن را میآوریم، درحقیقت سه دایره مشترک ملحق به هم برای رسیدن به یک نتیجه مشترک آن هم جامعه امن است. پلیس باید مقتدر باشد، در این نوع مأموریت، مردم از پلیس غیرمقتدر خوششان نمیآید. البته اقتدار را ما تعریف کردهایم، اقتدار یعنی استفاده مشروع از قانون در این حوزه، یعنی بدانیم کجا باید بخندیم و محبت داشته باشیم، کجا باید قاطع و کوبنده باشیم، این را مردم خیلی دوست دارند، مشارکت که در کنار آن میآید یعنی مردم خودشان پلیس افتخاری هستند، دو حلقهای میشود که جامعه امن را ایجاد میکند.
سؤال: اقداماتی که در حوزه خودروسازی ورود کردهاند و امنیت خودروها را ارتقاء دادهاند، نتیجه گزارشها و عملکردهای پلیس این بود که توانستهایم بسیاری از آن بستر را کاهش بدهیم که سرقت کاهش پیدا کند؟
سردار رادان: اینجا هم مشارکت است، مشارکت دستگاهها و سازمانهایی که تولید وسایل میکنند که مردم استفاده کنند. فقط خودرو هم نیست، خیلی از وسایل دیگر هم است، همین جا از خودروسازها، وزارت صمت و وزیر محترم تشکر میکنم که در این موضوع خیلی جهادی وارد شدند. اینجا وقتی جامعه امن ایجاد میشود، احساس امنیت خودبخود افزایش پیدا میکند. ما به دنبال افزایش احساس امنیت در مردم عزیز هستیم، مردمی که بدانند اگر خودروی شان را جایی پارک میکنند، آن خودرو همان جای پارک میماند. اگر فرزندشان بیرون میرود بدانند این فرزند سالم میرود و برمی گردد، بخش عمده این مشارکت را میخواهد، این مشارکت برای مردم است، برای مشارکتی است که با پلیس مقتدر خودشان باید انجام بدهند. به نظر میرسد انتخاب این شعار برای امسال با توجه به حوادثی که پیش آمده بود، با توجه به مشارکتی که مردم در جنگ ۱۲ روزه با قوای مسلح اعم از سپاه و ارتش و بسیج انتظامی داشتند، یک انتخاب هوشمندانه بود.
سؤال: در صحبتهای شما چند بار به عبارت احساس امنیت از سوی مردم اشاره کردید. اقدامات مختلفی انجام میشود که آن مشارکت مکمل آن اقدامات میشود. اما در اینجا یکسری از اقدامات تخلفی مثل کیف قاپی یا سرقت موبایل یا اینهایی که خیلی روی آن بحث آرامش و اطمینان خاطر مردم اثر میگذارد. اینها را فراجا و نیروی انتظامی و پلیس ما قاعدتاً نگاه ویژهای به اینها دارد و جدیتر برخورد میکند؟
سردار رادان: همینطور است. من یک روزی به مردم قول دادم که ابهت پوشالی ارازل و اوباش را خرد میکنیم، به حکم قانون، قول مان را عمل کردهایم. امروز بچههای ما به دنبال ارازل و اوباش میگردند تا پیدا کنند. بیش از ۳۷ درصد درگیری و خشونت در حوزه ارازل و اوباش کاهش پیدا کرده است و این نتیجه برخوردهایی بود که شد. من جا دارد از دو دسته تشکر کنم، یکی رئیس محترم قوه قضائیه و قضات عزیز که در این مسیر به حکم قانون به ما کمک کردند، دوم اطلاعاتی که مردم به ما دادهاند. ما بدون مردم پلیس مقتدری نخواهیم بود، من این را چندین بار میتوانم تکرار کنم و به آن اعتراف کنم. در حوزه سرقت ما دو مدل داریم، یک سرقتهای عادی داریم، یک سرقتهای خشن توأم با ایجاد احساس ناامنی شدید داریم. مثل کیف قاپی، مثل موبایل قاپی، وقتی یک نفر موبایل در کنار گوشش است و کسی آن را سرقت میکند، یا خانمی که کیفش را به زور میخواهند سرقت کنند، آرامش شان را از دست میدهند. واقعاً صداوسیما در اطلاع رسانی برای مردم و ما سنگ تمام گذاشتند. زمانی که ما یک کیف قاپ را دستگیر کرده بودیم، خانم به دزد میگفت که من سه روز است که خواب خوبی نداشتهام از ناراحتی و احساس وحشتی که تو به من داده بودی. در ارتباط با جرائم خشن ما قول دادهایم به حکم قانون و همکاران من دارند انجام میدهند، با این دسته آدمها مانند ارازل و اوباش برخورد کنیم. این را به همکارانم ابلاغ کردهام و همکاران من دارند انجام میدهند. اطلاعات خوب در حوزه سرقت اینکه ما سال ۱۴۰۱ را وقتی داشتیم به پایان میرساندیم، با ۱۹ درصد افزایش سرقت مصادف شده بودیم یعنی یک شیبی بود که بالا میرفت و سرقت را به بالا میبرد. خوشبختانه با اقداماتی که همکاران عزیز ما در پلیس آگاهی و استانها انجام دادند، اولین کاری که کردیم قرارگاه سرقت راه اندازی کردیم، تمرکز این قرارگاه سرقت بر روی این بود که بتواند وجههای مختلف مقابله با سرقت را اعم از هوشمند و اعم از فیزیکال دنبال کند و بعد هم پلیس آگاهی و استان ها. وقتی سال ۱۴۰۱ به پایان میرسید، ۱۹ درصد افزایش وقوع سرقت داشتیم و افزایش کشفی هم نبود و کشف هم برابر بود. چند اقدام انجام شد، قرارگاه سرقت راه اندازی شد، گشتهای مقابله با سرقت، گشتهای موتورسوار و گشتهای خودروی مقابله با سرقت با محوریت آگاهی راه اندازی شد و جالب است که استفاده از هوشمندی خیلی به ما کمک کرد. یکی از آنها پابندهای الکترونیک بود که ما به سارقین سابقه دار با مجوز قضایی زدیم و یکی دیگر راه اندازی آزمایشگاه تحلیل داده پلیس آگاهی که بتوانند در آن واحد تحلیل و بررسی و اقدام کنند.
مردم عزیز در اواخر سال ۱۴۰۲، ۱۹ درصد افزایش به صفر رسید یعنی ما دیگر افزایش نداشتیم، ۶ درصد هم کاهش وقوع داشتهایم. یعنی ۱۹ درصد را همکاران ما با همراهی مردم پایین آوردند و ۶ درصد هم کاهش داشتیم و در کشف هم چیزی بالغ بر ۳۵ درصد افزایش کشف را تجربه کردیم. در سال ۱۴۰۳، ۱۸ درصد کاهش وقوع را تجربه کردیم و ۴۴ درصد افزایش کشف را تجربه کردیم و سال ۱۴۰۴ در شش ماهه امسال ۱۷ درصد کاهش نسبت به سال قبل که ۱۸ درصد کاهش داشتیم را داریم تجربه میکنیم، با ۵۶ درصد افزایش کشف. یعنی در طول دو سال و اندی، از ۱۹ درصد افزایش به کاهشهای اینگونه رسیدهایم که میشود گفت نسبت به سال ۱۴۰۱ یک کاهش بسیار قابل توجه رسیدهایم. اما ما این را کافی نمیدانیم ما یک کشف نشدن را هم کافی نمیدانیم. تلاش بر این شده است که بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار از موضوعات اموال به مردم برگشت داده شده است. وقتی افزایش کشف صورت میگیرد باید سرعت کشف باشد. سرعت کشف زمانی حاصل میشود که هنوز سارق فرصت نکرده است که اموال را آب کند، اینجا میتواند این کار را انجام بدهد. از مردم عزیز میخواهیم اگر این توفیقات را دوست دارید، اگر تمایل دارید این توفیقات باشد، مشارکت گذشته تان را هم افزایش بدهید. همکاران من در پلیس آگاهی مصممتر شدهاند، در این حوزه ......
