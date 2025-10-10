سخنگوی دولت ضمن حمایت از توافق آتش‌بس در غزه تاکید کرد: توقف جنایات رژیم اسرائیل در غزه پایان راه نیست و عاملان و آمران این جنایات باید در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت در گفت‌و‌گو با شبکه المیادین با تاکید بر حمایت کامل ایران از هر ابتکار و اقدامی که منجر به توقف فوری نسل‌کشی در غزه شود، افزود: «ایران از طرح‌هایی که شامل خروج نیرو‌های اشغالگر، ورود کمک‌های بشر دوستانه، آزادی اسرای فلسطینی و تحقق حقوق اساسی آنان باشد، حمایت خواهد کرد.»

وی تصریح کرد که حمایت ایران از ملت فلسطین «نه صرفاً موضعی سیاسی، بلکه برخاسته از ایمان عمیق به «حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود» و ایستادگی در برابر ظلم و اشغالگری» است.

مهاجرانی مقاومت ملت فلسطین را مشروع و بخشی جدایی‌ناپذیر از مسیر بازپس‌گیری حقوق آنها دانست و از جامعه جهانی خواست تا مسئولیت‌های قانونی و انسانی خود را در قبال جنایات جنگی و نسل‌کشی در غزه بر عهده گیرد و با جدیت در مسیر محاکمه عاملان این جنایات گام بردارد.

سخنگوی دولت ایران، همه طرف‌ها را به هوشیاری فراخواند و هشدار داد: نباید فریب رژیم صهیونیستی را خورد و نقض مکرر توافقات و تعهدات بین‌المللی را نادیده گرفت.

این موضع‌گیری در حالی مطرح شد که در ساعات اولیه بامداد (پنجشنبه)، جنبش حماس از دستیابی به توافقی جامع برای پایان جنگ در غزه خبر داد؛ توافقی که شامل خروج نیرو‌های اشغالگر، ورود کمک‌های بشر دوستانه و تبادل اسرا است و نقطه عطفی در مسیر تحولات سیاسی منطقه محسوب می‌شود. این توافق ساعتی قبل اجرایی شد.

مذاکرات غیر مستقیم هیئت‌های فلسطینی و اسرائیلی برای بررسی آتش‌بس در غزه و مهیا کردن شرایط میدانی برای تبادل اسرا در شرم الشیخ مصر از روز دوشنبه ۶ اکتبر ۲۰۲۵ برابر با ۱۴ مهر ۱۴۰۴ آغاز شد و نمایندگانی از آمریکا از جمله استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ به این مذاکرات پیوستند.