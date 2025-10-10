به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: ساعت ۲۲ و ۴۵ دقیقه شب گذشته با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع حادثه رانندگی در کیلومتر ۲۴محور نهبندان-زاهدان بلافاصله مأموران و نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

سرهنگ کاظمی افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند، یک دستگاه اتوبوس که در مسیر زاهدان به مشهد در حال حرکت بوده واژگون شده است که بر اثر این سانحه رانندگی، یک نفر جان خود را از دست داده و ۳ نفر مصدوم شده‌اند.

رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی با اشاره به این که علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه، در دست بررسی است؛ گفت: رانندگان ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی، از هر گونه عجله و شتاب بی مورد پرهیز کنند.