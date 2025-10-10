به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «بانکدار» به کارگردانی «جورج نولفی»، ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک پخش می شود.

این فیلم با بازی ساموئل ال جکسون، نیا لانگ و نیکلاس هولت؛ داستان واقعی دو کارآفرین سیاه‌پوست به نام‌های برنارد گرت و جو موریس در دهه ۱۹۶۰ آمریکا است که می‌خواهند با خرید املاک و بانک‌ها به جامعه سیاهان قدرت اقتصادی بدهند. برای عبور از موانع نژادپرستانه، آنها مرد سفیدپوستی به نام مت استاینر را آموزش می‌دهند تا ظاهراً مالک شرکت باشد و خودشان در نقش کارکنان ساده پشت صحنه فعالیت کنند. این نقشه به آنها امکان می‌دهد معاملات بزرگ ملکی انجام دهند و حتی کنترل یک بانک مهم را به دست آورند تا وام‌های عادلانه به سیاهان ارائه شود. موفقیتشان توجه رسانه‌ها و دولت فدرال را جلب می‌کند و تحت بازرسی شدید قرار می‌گیرند. فشار‌های سیاسی و مالی سرانجام به طرح اتهام و تشکیل دادگاه علیه آنها منجر می‌شود. در دادگاه، برنارد سیستم تبعیض‌آمیز آمریکا را افشا می‌کند و ...

فیلم تلویزیونی «سین نهم» به کارگردانی «سیداشرف طباطبایی»، ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه دو پخش خواهد شد.

داستان این تله فیلم از آنجا آغاز می‌شود که یک خانواده شیرازی به نام خانواده آقای مجید مسروری در تلاش و تکاپوی اسباب کشی قبل از آغاز سال هستند، که با مهمانانی مواجه می‌شوند که از تهران به دید و بازدید عید و سیر و سیاحت به شیراز آمده‌اند، از طرفی اسباب کشی و خانه تکانی شب عید که مشغله اصلی خانواده مسروری بود آنها را با چالش‌هایی مواجه می‌کند ...

ایمان افشاریان، افشین رضایی، سارا کریمی، محبوبه یزدانی، وحید قوهستانی، قاسم امین بیطرف، مهدی بحری، حلما زهتاب زاده، اردلان افشاریان و عرفان کوهستانی در فیلم تلویزیونی «سین نهم» بازی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی جدید «استعداد من» به کارگردانی «حمید عبدالهی نجف آبادی»، ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو پخش می شود.

داستان این فیلم درباره امیرعلی پسر نوجوانی است که علاقه زیادی به نویسندگی داشته و در این زمینه از استعداد بالایی نیز برخوردار است. او بسیاری از شب‌ها تا دم صبح بیدار مانده و به تلاش برای نوشتن داستان‌های مختلف ادامه می‌دهد. این در حالی است که پدر و مادر امیرعلی چنین می‌پندارند که پسرشان به راه بیهوده‌ای قدم گذاشته که در نهایت برایش هیچ فایده و موفقیتی در پی نخواهد داشت. از یک طرف مادر امیرعلی از برادرش، یعنی دایی امیرعلی می‌خواهد او را به جایی معرفی کند تا حرفه‌ای فرا بگیرد که برای آینده اش مفید باشد. دائی نیز امیرعلی را به مشاغلی همچون مبل فروشی، آرایشگری و مکانیکی معرفی می‌نماید، اما در هر یک از آنها امیرعلی با شیطنت‌ها و سربه هوا بازی هایش فجایعی را رقم می‌زند و.

محمد فیلی، مهدی امینی خواه، مهرشاد صفری، رامین راستاد و مهدیه آنتیکی در فیلم تلویزیونی «استعداد من» بازی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی «دانگل» به کارگردانی «بهادر اسدی»، ساعت ۲۳:۱۵، از شبکه دو پخش خواهد شد.

این فیلم درباره سهیل جوانی نخبه و فارغ التحصیل از دانشگاه فردوسی مشهد است که با مراجعه پلیس فتا از یک اختلاس اپلیکیشنی و قتل کاوه کارمند یک شرکت انفورماتیک مطلع می‌شود و برای جلوگیری از یک اختلاس در کشور و مشهد وارد ماجرایی جنایی ـ پلیسی می‌شود و با کمک نیرو‌های فتا درصدد حل مشکل برمی آید که در این اتفاقات.

مجید واشقانی، رامبد شکرابی، قاسم زارع و جلیل فرجاد در فیلم تلویزیونی «دانگل» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «یک مایل در ۴ دقیقه» به کارگردانی «چارلز اولیور»، ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه سه پخش می شود.

در خلاصه داستان با بازی کام گیگاندت، کلی بلاتس، ریچارد جنکینز و کیم بازینگر آمده است: درو نوجوانی است که با برادر بزرگتر و مادرش زندگی می‌کند. او دونده‌ی با استعدادی است. برادر او با باند‌های خلافکار در ارتباط است و از درو برای انجام بعضی از نقل و انتقالات استفاده می‌کند. او از تیم دو دبیرستان اخراج می‌شود ولی یک دونده‌ی کهنه‌کار که حالا پیر و الکلی شده تصمیم می‌گیرد او را آموزش دهد. او سعی دارد درو را از کار‌های خلاف برادرش دور کند.

فیلم سینمایی جدید «تلما» به کارگردانی «جاش مارگولین»، ساعت ۱۴:۳۰، از شبکه سه پخش می‌شود.

این فیلم با بازی جون اسکویب، فرد هچینگر، پارکر پوزی، کلارک گرگ، هیلدا بولور، چیس کیم و کارول سیترون؛ درباره تلما پیرزن نود و سه ساله‌ای است که به خاطر تنهایی، نوه اش دنی در خانه او زندگی می‌کند. تلما علاقه زیادی به یادگیری کامپیوتر دارد و دوست دارد مستقل باشد. تا این که یک روز فردی با او تماس می‌گیرد و می‌گوید دنی در زندان است و باید ده هزار دلار واریز شود تا دنی آزاد گردد. تلما که ناتوان است به خاطر ترس و نگرانی ده هزار دلار را واریز می‌کند و مدت زیادی نمی‌گذرد که متوجه می‌شود از او کلاهبرداری شده است. پدر و مادر دنی تصمیم می‌گیرند بیخیال ماجرای کلاهبرداری شوند و بیشتر مراقب تلما باشند. اما تلما تسلیم نمی‌شود و تصمیم می‌گیرد خودش پولش را پس بگیرد و ...

فیلم سینمایی «گاو» به کارگردانی «داریوش مهرجویی»، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش می شود.

این فیلم درباره مش حسن است که همه امید زندگی اش به تنها گاوی است که در طویله اش دارد و از وجود آن علاوه بر امرار معاش خانواده خود، افراد روستا را نیز بهره‌مند می‌سازد. همه این مسائل باعث شده است که مش حسن دلبستگی خاصی به این گاو داشته باشد. اما روزی که مش حسن به شهر رفته، گاو به علت نامشخصی می‌میرد و افراد روستا با موافقت همسر مش حسن نعش گاو را در چاه روستا می‌اندازند و پس از بازگشت مش حسن وانمود می‌کنند که گاو گریخته است ...

علی نصیریان، زنده یاد عزت‌الله انتظامی و زنده یاد جمشید مشایخی در فیلم سینمایی «گاو» هنرنمایی کرده‌اند.

پویانمایی سینمایی «ژی در مسیر رالی» به کارگردانی «راس ونوکور»، ساعت ۰۹:۰۰، از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این پویانمایی خواهیم دید: یک راننده ماشین مسابقه تازه کار به نام ژی که این فرصت را به دست می‌آورد تا در برابر قهرمان فعلی مسابقات اتومبیل رانی رقابت کند. حال ژی باید بر موانع غیرمنتظره و رقبای بسیار غلبه کرده تا ثابت کند که می‌تواند قهرمان بعدی مسابقات اتومبیل رانی باشد. ژی از نژاد حیوانات چشم‌گرد (لوریس) است که با مادربزرگش در شهر حیوانات زندگی می‌کند. او از کودکی به مسابقات رالی علاقه‌مند است، اما مادربزرگش مخالف این ورزش است. تا این که ژی متوجه می‌شود که یکی از برندگان مسابقات رالی که یک وزغ ثروتمند به نام آرچی است قصد دارد خانه‌ی لوریس‌ها را تخریب کند. ژی وقتی مادربزرگ و هم‌نژادانش را از این قضیه هراسان می‌بیند، تصمیم می‌گیرد با آرچی در مسابقات رالی معامله کند که ...

فیلم سینمایی جدید «آدم‌های حریص» به کارگردانی «پوتسی پونسیرولی»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی هیمش پاتل، جوزف گوردون لویت، لیلی جیمز، اوزو ادوبا، تیم بلیک نلسون و سایمون رکس خواهیم دید: ویل و همسرش پیج به شهر جدیدی آمده‌اند. ویل پلیس است و قرار است با همکارش تری به گشت زنی بپردازند. تری در زمان ماموریتشان برای انجام کاری می‌رود. توسط بی سیم اطلاع می‌دهند که در خانه ویرجینیا دزدی شده ولی وقتی ویل به انجا می‌رود ویرجینیا با او درگیر شده و در این درگیری ویرجینیا کشته می‌شود. وقتی تری به انجا می‌آید مبلغ بسیار زیادی پول نقد پیدا می‌کند و با ویل نقشه می‌کشند که پول‌ها را بردارند و قصه‌ای سرهم کنند که کسی بویی از قتل نبرد. ویل برای پیج قضیه را این طور تعریف می‌کند که تری باعث مرگ ویرجینیا شده است. پیج آدرس پول‌ها را از ویل می‌گیرد و شخصی را برای کشتن تری می‌فرستد. از طرفی والاس همسر ویرجینیا که با منشی اش دبورا رابطه عاطفی دارد تصمیم به قتل همسرش گرفته بود و حالا قاتل از او پول می‌خواهد. والاس که تصور می‌کند تعمیر کار پول‌ها را برداشته تعمیر کار را می‌کشد و ...

فیلم سینمایی «نوه» به کارگردانی «کریشتوف دآک»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی گرگلی بلاهو، تاماس جردن، گابور جازبرنی، جودیت پوگانی، جودیت باردوس و لورا دوبروسی خواهیم دید: پس از این که پدربزرگ یک مرد جوان به نام رودی، قربانی یک کلاهبرداری بزرگ می‌شود، زندگی او نیز کاملا تغییر کرده و ...

فیلم سینمایی «هابیت ۱» به کارگردانی «پیتر جکسون»، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی مارتین فریمن، یان مک کلن و ریچارد آرمیتاژ خواهیم دید: بیلبو بگینز برای پیدا کردن گنجینه‌ی اژد‌هایی به نام اسماگ، در سفری پرماجرا با گندالف و گروهی از دورف‌ها (کوتوله ها) همراه می‌شود و ...

فیلم سینمایی «قلب مبارز» به کارگردانی «ماندلا دوبی»، ساعت ۱۰:۰۰، از شبکه افق پخش می شود.

در این فیلم با بازی بونکو خوزا، کانی فرگوشن و ماساسا امبانگینی خواهید دید: زوکو کومولو و جانی کلاین برای آزادی کشورشان از دست استعمارگران می‌جنگند ولی زوکو به خاطر همسر و پسرش از کار کناره گیری کرده است. جانی کلاین به دنبال او می‌آید و از او می‌خواهد که نگذارد که فردی به نام میتیما که یک دست نشانده دولت امریکا است به ریاست جمهوری آفریقا برسد. زوکو ابتدا قبول نمی‌کند ولی بعد به شرطی وارد این قضیه می‌شود که به همسر و پسرش آسیبی نرسد. زنی به نام مو رئیس سازمان اطلاعات ریاست جمهوری میتیما است و همسر و پسر زوکو را دستگیر کرده و به مقر خود می‌آورد تا زوکو را مجبور به همکاری نماید که ...

پویانمایی سینمایی «بلکا و استرلکا» به کارگردانی «اینا اولانیکوا و سواتوسلاو اوشاکوف»، ساعت ۱۴:۰۰، از شبکه کودک پخش می شود.

در این پویانمایی خواهیم دید: بلکا و استرلکا دو سگ باهوش و شجاع هستند که برای انجام اولین مأموریت فضایی با انسان‌ها همکاری می‌کنند. آنها به فضا سفر می‌کنند تا ماموریتی حیاتی را انجام دهند، اما در این مسیر با چالش‌ها و خطرات مختلفی رو‌به‌رو می‌شوند و ...

فیلم سینمایی «جک کانگورو» به کارگردانی «دیوید مک نالی»، ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش می شود.

در این فیلم با بازی جری او کانل، آنتونی آندرسون، کریستوفر واکن، استلا وارن و آدام گارسیا خواهیم دید: جک که ناپدری بداخلاقی دارد که می‌خواهد او را ازسرش باز کند، از طرف وی به او ماموریت داده می‌شود که پاکت پولی را به استرالیا برساند. جک نیز به اتفاق دوست سیاه پوستش به سفر سترالیا می‌رود. او کاپشن قرمزی دارد که معتقد است که برایش شانس می‌آورد که در استرالیا اتفاقی به تن کانگورویی می‌رود و معلوم می‌شود که پاکت پول‌ها نیز در داخل جیب کاپشن است. آنها برای یافتن پول‌ها باید کانگورو را پیدا نمایند. آنها با یک دختر راهنما آشنا می‌شوند که آنها را در بیابان راهنمایی می‌کند تا بتوانند هر چه زودتر کانگورو را بیابند که ...

فیلم سینمایی «تبعیض» به کارگردانی «نیل بلومکامپ»، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه فراتر پخش می شود.

در این فیلم با بازی مت دیمون، جودی فاستر و شارلتو کاپلی خواهیم دید: در سال ۲۱۵۴ در آمریکا زندگی افراد به دو بخش تقسیم شده است. زندگی در زمین و زندگی در سیاره‌ای دیگر به نام آلفا. صاحبان قدرت و حکومت آمریکا تمامی تسهیلات را در سیاره آلفا جمع آوری کرده ند و فقط افراد ثروتمند را به آنجا برده‌اند و رباط‌هایی توسط دولتمردان بر مردم حکم فرمایی می‌کنند. مکس دزد سابقه داری است که در کارخانه رباط سازی در زمین کار می‌کند و در حین کار در معرض اشعه رادیواکتیو قرار می‌گیرد و تنها پنج روز فرصت زنده ماندن دارد. او با همکاری گروهی که در مقابل این تبعیض دولت برای نجات مردم فعالیت می‌کنند موفق می‌شود، اما ...