باامدادرسانی اورژانس و هلال احمر، ۱۳ مصدوم دو حادثه رانندگی در اصفهان و تیران به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان، در حادثه رانندگی زنجیره‌ای پراید، پژوپارس و سمند در محورداران به تیران هشت سرنشین این خودرو‌ها شامل دو دختر ۸ و ۱۴ ساله دو پسر ۱۴ و ۱۵ ساله و دوبانوی ۲۵ و ۳۷ ساله و دومرد ۲۳ و ۴۳ ساله مصدوم و پس از اعلام گزارش حادثه نیرو‌های اورژانس وهلال احمر به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان را به بیمارستان بهنیا تیران منتقل کردند.

همچنین پس از اعلام حادثه انحراف‌ام وی‌ام در برخورد با گاردریل در اتوبان همت نرسیده به پل غدیردر اصفهان نیرو‌های فوریت‌های پزشکی به محل حادثه اعزام شدند و پنج مصدوم این حادثه شامل یک پسر ۱۹ ساله و ۴ دختر در سنین ۱۸ تا ۱۹ سال را به مراکز درمانی الزهرا و کاشانی اصفهان منتقل کردند.