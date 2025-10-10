رئیس اداره صمت هشترود گفت:۱۲۵ کیسه آرد یارانه‌ای قاچاق و ۱۷۱ کیسه کود شیمیایی اوره و سوپرفسفات در انباری در شهرک صنعتی پروفسور هشترودی کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سعادتی گفت:با پیگیری گزارش مردمی در یکی از انبار‌های شهرک صنعتی پروفسور هشترودی آرد و کود شیمیایی کشف و ضبط شد.

وی افزود: موضوع با حضور عوامل محترم نیروی انتظامی صورتجلسه و کالا‌های مکشوفه ضبط و پرونده جهت کارشناسی به ادارات متولی ارجاع شد.

وی گفت: این محموله در بازرسی مشترک جهاد کشاورزی، غله، فرمانداری و نیروی انتظامی کشف شد.