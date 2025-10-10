به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،رضا نیک روش بیان داشت: در شش ماهه سپری شده از سالجاری ۸۱۳ میلیون و ۱۰۹ هزار دلار کالا به وزن یک میلیون و ۸۷۵ هزار تن از طریق گمرکات خسروی و سومار به بخش عرب نشین کشور عراق صادر شده است. رضا نیک روش سهم بخش عرب نشین ،کشورعراق از مجموع کالاهای صادراتی استان کرمانشاه در شش ماهه سپری شده از سالجاری را از لحاظ وزن ۵۴ درصدی و از لحاظ ارزش ۵۵ درصد عنوان کرد. ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک کرمانشاه سهم بخش کردنشین کشور عراق از مجموع کالای صادراتی استان را ۶۷۳ میلیون دلار به وزن یک میلیون و ۵۷۸ هزار تن عنوان کرد و افزود: این میزان کالای صادراتی از طریق گمرکات پرویزخان، شوشمی و شیخ صله به اقلیم کردستان عراق ارسال شده است. وی سهم بخش کردنشین کشورعراق از مجموع کالاهای صادراتی استان کرمانشاه در نیمه نخست سالجاری را از لحاظ وزن ۴۶ درصد و از لحاظ ارزش ۴۵ درصد عنوان کرد. نیک روش مجموع صادرات کالا از مرزهای پنج گانه استان کرمانشاه به عراق در این مدت را یک میلیاردو ۴۸۶ میلیون دلار به وزن ۳ میلیون و ۴۵۳ هزار تن عنوان کرد و عمده کالاهای صادراتی به هر دو بخش عربی و کردی این کشور را میلگرد و آهن آلات، کاشی و سرامیک، میوه و تره بار، سنگهای ساختمانی، لبنیات، انواع محصولات پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف بیان کرد.