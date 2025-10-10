پخش زنده
به مناسبت روز ملی روستا و عشایر، جشنواره غذا و نان محلی، در سوخسو هاشمِ راز و جرگلان برپاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، جشنواره غذا و نان محلی به مناسبت روز ملی روستا و عشایر، در روستای سوخسوهاشم شهرستان راز و جرگلان آغاز شد.
در این جشنواره که به مدت دو روز (پنجشنبه و جمعه) در این روستا برگزار میشود، بانوان و تولیدکنندگان محلی به معرفی و فروش محصولات بومی و دستساز خود میپردازند.
حمایت از تولیدات محلی، احیای فرهنگ بومی و معرفی ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری روستا، از اهداف برگزاری این جشنواره در سوخسو هاشم است:
برپایی غرفه های عرضه محصولات روستایی در روزهای پنج شنبه و جمعه از ساعت ۸ صبح تا ۱۸، در سوله چند منظوره دهیاری روستای سوخسو هاشم.
جشنواره غذا و نان محلی روز جمعه ۱۸ مهرماه از ساعت ۹ تا ۱۴ در محوطه دهیاری روستای سوخسو هاشم.
برگزاری مسابقات بومی و محلی، روز جمعه ۱۸ مهرماه از ساعت ۹ تا ۱۴ در چمن مصنوعی روستای سوخسو هاشم.