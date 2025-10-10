پخش زنده
۲۴۸ کیلوو ۵۰۰ گرم تریاک در عملیات مشترک پلیس اصفهان ویک استان همجوار کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: بر اساس گزارشهای اطلاعاتی بهدستآمده، مأموران مطلع شدند که دو دستگاه خودرو حامل محموله سنگینی از مواد مخدر در یکی از محورهای مواصلاتی استان در حال تردد هستند و بلافاصله تیمهای عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر برای رهگیری و توقیف آنها وارد عمل شدند.
سردار حمید علینقیانپور افزود: در این عملیات با همکاری اطلاعاتی پلیس اصفهان و یکی از استانهای همجوار، دو خودرو حامل مواد افیونی شناسایی و توقیف ودر بازرسی از خودروها ۲۴۸ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک در عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کشف شد.
وی گفت: دو قاچاقچی در این عملیات دستگیر و تحویل مرجع قضائی شدند.