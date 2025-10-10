پخش زنده
در راستای نهضت توسعه عدالت آموزشی مدرسه ۶ کلاسه در شهر نظرکهریزی هشترود افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی در آیین افتتاح مدرسه ۶ کلاسه در شهر نظرکهریزی با بیان اینکه از ۱۱۰ مدرسه این بخش متاسفانه ۱۰ مدرسه با ۲۰ کلاس درس تخریبی و نیاز به بازسازی دارند گفت:هنوز ۶ مدرسه نیز به صورت کانکسی در این بخش وجود دارد.
شهسواری گفت:اکنون ۱۳ مدرسه در این بخش در حال احداث است که ۹ مدرسه پیشرفت ۹۰ درصدی دارد و تا پایان امسال مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه توسط نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی و خیرین منطقه ۳ مدرسه با ۱۶ کلاس درس در ۷ ماهه گذشته در این بخش افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفتند افزود: از خیرین و نوسازی مدارس استان در خواست میشود نسبت به احداث هنرستانهای فنی و حرفهای مخصوصا کشاورزی در این بخش اقدام کنند.
گفتنی است مدرسه ۶ کلاسه شهید انصاری ۱ در زمینی با ۱۸۵۰ متر و با مساحت ۴۰۶ متر مربع با هزینهای بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان که ۸۵ در صد آن توسط شرکت نفت و مابقی توسط اداره کل نوسازی مدارس استان پرداخت و احداث شده که ۱۸۰ دانش آموز دختر و پسر در ۲ شیفت مشغول به تحصیل خواهند شد
این پروژه گامی موثر در جهت ایجاد فرصتهای برابر آموزشی و توسعه عدالت در فضاهای آموزشی استان آذربایجان شرقی به شمار میرود.