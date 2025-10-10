پخش زنده
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه باتوجه به نفوذ موج هوای سرد به منطقه از شنبه ۱۹ مهر نسبت به خسارت احتمالی محصولات کشاورزی هشدار داد.
علیمحمد زورآوند اظهار داشت: آخرین بررسیهای هواشناسی نشان میدهد موجی از هوای سرد از بامداد شنبه وارد استان خواهد شد که کاهش نسبتاً محسوس دما، به ویژه در شبها، به دنبال خواهد داشت. وی افزود: کمینه دمای هوا در برخی مناطق سردسیر استان بین صفر تا ۳ درجه سلسیوس و در مناطق معتدل بین ۳ تا ۶ درجه سلسیوس کاهش خواهد یافت و این شرایط میتواند موجب سرمازدگی محصولات کشاورزی شود. مدیرکل هواشناسی کرمانشاه با اشاره به شهرستانهای تحت تأثیر این سامانه، گفت: سنقر، کنگاور، اسلامآباد غرب، سرمست، روانسر، جوانرود و کرمانشاه عمدتاً در معرض کاهش محسوس دما قرار دارند و کشاورزان، باغداران و دامداران باید اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند. زورآوند تأکید کرد: وسایل حرارتی در گلخانهها، مرغداریها و دامداریها باید سرویس و راهاندازی شوند و دما، رطوبت و تهویه محیط به صورت مستمر کنترل گردد. همچنین انجام آبیاری خارج از نوبت میتواند در تعدیل دمای محیط و کاهش خسارات مؤثر باشد. وی افزود: دستگاههای اجرایی و رسانهها باید اطلاعرسانی به موقع به کشاورزان و بهرهبرداران را در اولویت قرار دهند تا از آسیبهای احتمالی ناشی از سرمازدگی کاسته شود. مدیرکل هواشناسی استان در پایان تأکید کرد: رعایت توصیههای فنی و پیشگیرانه، نقش مهمی در جلوگیری از خسارت به محصولات کشاورزی دارد و آمادگی به موقع، کلید مدیریت صحیح این مخاطرات است