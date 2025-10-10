مؤدیان برای ورود به مرحله جدید اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آمادگی لازم را کسب کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: بر اساس جدیدترین اطلاعیه سازمان مالیاتی مؤدیان محترم مالیاتی برای ورود به مرحله جدید اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان آمادگی لازم را کسب کنند.

علائی افزود: بر اساس مفاد بند (غ) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، از ابتدای دی‌ماه سال‌جاری، تنها اعتبار مالیاتی مستند به صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان قابل قبول خواهد بود.

وی تأکید کرد: مؤدیان در زمان مسترد کردن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، اطلاعات مورد نظر خود را از طریق بخش «اظهارنامه پیش‌فرض» در کارپوشه اختصاصی خود در سامانه مؤدیان بارگذاری کنند. این اقدام به منظور تسهیل در حسابرسی سیستمی اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده در دوره‌های مالیاتی تابستان و پاییز سال ۱۴۰۴ انجام می‌گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان افزود: مجموع مقادیر نهایی بابت هر فهرست معاملات به‌صورت الکترونیک در درایه‌های مربوطه در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده درج و نمایش داده خواهد شد. همچنین، مؤدیان می‌توانند فایل‌های نمونه مورد نیاز را از تارنمای سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی Intamedia.ir و از بخش «آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و نرم‌افزار‌های مرتبط» دریافت کنند.

علائی گفت: امید است مؤدیان با دقت و همکاری لازم، این فرآیند را به بهترین نحو ارائه دهند تا به تحقق اهداف قانونی و مالیاتی کشور کمک کنند.

وی افزود: مودیان برای کسب اطلاعات بیشتر ومشاوره می‌توانند به میزخدمت فن آوری اطلاعات وارتباطاعات (IT) ولقع در اداره امورمالیاتی خیابان سپاه مراجعه کنند.