تابستان امسال ۲۰ هزار نفر مخاطب طرح «مسجد، کانون نشاط» کانون مساجد این استان بودند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگیوهنری مساجد اصفهان، اجرای این طرح را به میزبانی ۱۳۰۰ کانون فرهنگی هنری مساجد استان بیان کرد و گفت:
امیرحسین پرورش، برپایی کلاسهای آموزشی، برنامههای فرهنگی، تفریحی و مسابقه را از برنامههای این طرح برشمرد و افزود: در قالب این طرح و اجرای برنامههای فراغتی، ۶ هزار کلاس آموزشی در کانونهای مساجد اصفهان اجرا شد.
وی با بیان اینکه این آمار بر اساس ثبت گزارش در سامانه بچههای مسجد بوده است، تاکید کرد: برنامههای متنوع فرهنگی و آموزشی برای اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در کانونهای فرهنگی و هنری ارائه میشود که بخشی از آن به ثبت میرسد.
سرپرست ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگیوهنری مساجد استان اصفهان گفت: برنامههای اوقات فراغت کانونهای فرهنگی و هنری در طول سال هم ادامه دارد و نوجوانان و جوانان از این برنامهها استفاده میکنند.
امیر حسین پرورش با اشاره به معرفی مراکز برتر، گفت: در سالهای گذشته تعدادی از کانونهای مساجد این استان در اجرای طرح اوقات فراغت تابستان حائز رتبه برتر کشوری شدهاند.