به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌وهنری مساجد اصفهان، اجرای این طرح را به میزبانی ۱۳۰۰ کانون فرهنگی هنری مساجد استان بیان کرد و گفت:

امیرحسین پرورش، برپایی کلاس‌های آموزشی، برنامه‌های فرهنگی، تفریحی و مسابقه را از برنامه‌های این طرح برشمرد و افزود: در قالب این طرح و اجرای برنامه‌های فراغتی، ۶ هزار کلاس آموزشی در کانون‌های مساجد اصفهان اجرا شد.

وی با بیان اینکه این آمار بر اساس ثبت گزارش در سامانه بچه‌های مسجد بوده است، تاکید کرد: برنامه‌های متنوع فرهنگی و آموزشی برای اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در کانون‌های فرهنگی و هنری ارائه می‌شود که بخشی از آن به ثبت می‌رسد.

سرپرست ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌وهنری مساجد استان اصفهان گفت: برنامه‌های اوقات فراغت کانون‌های فرهنگی و هنری در طول سال هم ادامه دارد و نوجوانان و جوانان از این برنامه‌ها استفاده می‌کنند.

امیر حسین پرورش با اشاره به معرفی مراکز برتر، گفت: در سال‌های گذشته تعدادی از کانون‌های مساجد این استان در اجرای طرح اوقات فراغت تابستان حائز رتبه برتر کشوری شده‌اند.