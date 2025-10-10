به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید گفت: محصول گردو از حدود هزار و ۱۰۰ هکتار باغ‌های این شهرستان برداشت و پیش بینی می‌شود بیش از سه هزار تن محصول برداشت و روانه بازار مصرف شود.

ارسلان صالحی با بیان اینکه برداشت این محصول تا اوایل آبان ماه ادامه دارد افزود:ارقام گردوی تولید شده شامل کاغذی، نوک کلاغی، روغنی و سنگی که در سال‌های اخیر ارقام جدید همچون چندلر، فرنور نیز مورد توجه باغداران قرار گرفته است.

وی بیان کرد: اندازه گردو، رنگ روشن مغز گردو، مقاومت به آفات و بیماری‌ها و میزان پایین بقایای پوست سبز روی میوه، چهار عامل موثر در کیفیت این محصول تلقی می‌شود.

صالحی گفت: آموزش باغداران با هدف آشنایی با روش‌های پیوند، اصلاح درختان به روش سرشاخه کاری، استفاده از ارقام تجاری جدید و تغذیه باغ‌ها با هدف اصلاح باغ‌های گردوی نامرغوب در اقلید صورت گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید افزود: از محصول گردو برای تولید ترشی، مربای، جوزقند، گردوی آبگشا و پوست آن در رنگرزی به ویژه در قالی بافی و گلیم بافی استفاده می‌شود.

شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.