به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در جلسه ساماندهی امور جوانان بر استفاده از ظرفیتهای مردمی و جوانان با محوریت محله تاکید شد.
استاندار مرکزی در جلسه ساماندهی امور جوانان گفت: تجربیات بیش از چهار دهه گذشته ثابت کرده یکی از اصلیترین راهکارهای توسعه همه جانبه کشور استفاده از ظرفیتهای مردمی و باز کردن مسیر حضور جوانان در فعالیتهای توسعه محور است.
مهدی زندیه وکیلی افزود: ارتقا آموزشهای تخصصی علمی، فرهنگی، ورزشی و مهارت آموزی و تداوم و استمرار طرحهای اوقات فراغت در طول سال با محوریت محلهها و جامعه هدف جوانان و نوجوانان میتواند شرایط شادابی و پویایی جامعه و ایجاد اشتغال جوانان را فراهم آورد.
محمد مرادی مدیرکل ورزش و جوانان و دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان هم در حاشیه این جلسه به خبرگزاری صداوسیما گفت: بررسی اقدامات دستگاههای متولی در حوزههای اوقات فراغت و جوانان و ارائه گزارش فعالیتهای مرتبط با طرح تابستانه کمیته امداد امام خمینی و شهرداری اراک و همچنین بررسی چگونگی اجرای طرحهای مهارت آموزی سربازان از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.