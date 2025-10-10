پخش زنده
خبرگزاری فرانسه اعلام کرد: کمیته جایزه نوبل نام رئیسجمهور آمریکا را از لیست نامزدهای دریافت جایزه حذف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خبرگزاری فرانسه ؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا طی روزهای اخیر بارها خود را شایسته کسب جایزه نوبل دانسته بود و مدعی شده بود که با توجه به حل هشت مناقشه توسط او، شایسته کسب این جایزه است.
رئیسجمهور آمریکا در حالی خود را نامزد دریافت جایزه صلح نوبل میداند که کشورش در طول دو سال جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه، تمام قد از این رژیم حمایت کرد و دست آن را برای نسل کشی در غزه باز گذاشت.