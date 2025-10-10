پخش زنده
خانه هلال روستای گرم آباد مرودشت با هدف مشارکت مردم در فعالیتهای داوطلبانه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر مرودشت گفت: خانه هلال روستای گرمآباد با هدف گسترش آموزشهای امدادی، افزایش تابآوری جامعه محلی در برابر بحرانها و تقویت مشارکت مردمی در فعالیتهای داوطلبانه به بهره برداری رسید.
محمد رفیعی افزود: خانههای هلال، نقش مهمی در توسعه آموزشهای همگانی و ایجاد شبکهای از نیروهای داوطلب و آموزش دیده در مناطق روستایی ایفا میکنند.
رییس شعبه جمعیت هلال احمر مرودشت بیان کرد: آموزش تخصصی امداد و کمکهای اولیه، اجرای مانورهای آمادگی و برگزاری طرحهای داوطلبانه از برنامههای خانه هلال در روستای گرم آباد مرودشت است.
شهرستان مرودشت در شمال فارس و در فاصله ۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.