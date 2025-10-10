برخورد خودرو‌های پارس و پراید در جاده شیراز-جهرم، یک کشته و ۲ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر شیراز گفت: در گزارشی مبنی بر تصادف خودرو‌های سواری پژو پارس و پراید با یکدیگر در کیلومتر ۶۰ جاده شیراز-جهرم، نجاتگران هلال‌احمر شیراز به محل مورد نظر اعزام شدند.

علیرضا رضازاده افزود: نجاتگران پس از ارزیابی صحنه و تثبیت خودروی حادثه دیده، کمک‌های اولیه برای یک مصدوم زن و یک مصدوم مرد انجام و مصدومان و پیکر فرد فوت شده را به عوامل اورژانس تحویل دادند.