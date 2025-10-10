به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرماندار ویژه و رئیس ستاد انتخابات شهرستان کازرون گفت: افرادی که قصد داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر را دارند باید از ۲۱ تا ۲۷ مهرماه از سمت خود استعفا دهند در غیر این صورت امکان ثبت نام برای آنها وجود نخواهد داشت.

زین العابدین نیک مرام افزود: بر اساس قانون انتخابات شورا‌ها و ماده ۴۱ این قانون، مقامات و مشاغل هم تراز که قصد داوطلبی در انتخابات شورای اسلامی شهر را دارند، باید سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا دهند.

فرماندار ویژه و رییس ستاد انتخابات شهرستان کازرون بیان کرد: ثبت نام از داوطلبان شورا‌های اسلامی شهر از ۲۱ دی ماه آغاز می‌شود و تا ۲۷ دی ماه ادامه دارد.

انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، یازدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار می‌شود.