کارشناس اداره هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز تا ظهر در مناطق دریایی تنگه هرمز و دریای عمان افزایش سرعت باد جنوب شرقی پیش بینی می‌شود.

افزایش سرعت باد جنوب شرقی در مناطق دریایی تنگه هرمز و دریای عمان، ۱۸ مهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سعیده خوارزمی گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، در مناطق دریایی افزایش سرعت باد و در ارتفاعات رگبار پراکنده باران با احتمال تقویت سامانه همرهفتی بعدازظهر وشب پیش بینی می‌شود.

او افزود: بعدازظهر در محدوده خلیج فارس و تنگه هرمز افزایش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد.

خوارزمی گفت: توصیه می‌شود، شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی، بعدازظهر از تردد در خلیج فارس و تنگه هرمز خودداری کنند و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناور‌ها در نظر گرفته شود.

او گفت: فردا از سرعت باد در مناطق دریایی کاسته خواهد شد، اما یکشنبه مناطق دریایی تنگه هرمز و دریای عمان با افزایش سرعت باد جنوب شرقی متلاطم خواهد شد.

خوارزمی تصریح کرد: امروز آسمان استان قسمتی ابری خواهد بود و در سواحل و جزایر همراه با مه رقیق صبحگاهی پیش بینی می‌شود و بعدازظهر در ارتفاعات استان به ویژه ارتفاعات شمالی و شرقی (منطقه بشاگرد و حاجی آباد)، رشد ابر‌های همرفتی همراه با رگبار پراکنده باران و رعد وبرق گاه تگرگ و تند باد لحظه‌ای مورد انتظار است.

او افزود: در برخی نقاط مرکزی و ساحلی احتمال بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست و توصیه می‌شود از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز و فردا بعدازظهر و اوایل شب احتمال تقویت نقطه‌ای سامانه همرفتی و وقوع تند باد لحظه‌ای و گردوخاک همراه با کاهش موقتی دید افقی علاوه بر ارتفاعات در پاره‌ای نقاط مرکزی و مناطق دریایی تنگه هرمز پیش بینی می‌شود.

خوارزمی افزود: از لحاظ دمایی، امروز کاهش ۱ تا ۲ درجه‌ای دما پیش بینی می‌شود و از اوایل هفته پیش رو نوسان دمایی تغییرات چندانی نخواهد داشت.