پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد، دما‌های بیشینه و کمینه استان آذربایجان غربی کاهش یافته و در برخی نقاط تا ۱۰ درجه کاهش خواهد داشت که این روند تا اواسط هفته ادامه می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، با شمالی شدن جریانات هوا در سطح استان، از امروز شاهد آغاز روند کاهشی دما‌های بیشینه و کمینه در سطح آذربایجان غربی خواهیم بود و این فرآیند تا اواسط هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.

طبق الگوی تغییرات دمایی، پیش‌بینی می‌شود در برخی نقاط به ویژه نیمه شمالی استان، شاهد افت حدود ۱۰ درجه‌ای دما‌ها نیز باشیم.

طبق بررسی نقشه‌های هواشناسی، امروز جمعه (۱۸ مهر ۱۴۰۴) وضعیت جوی نسبتا پایداری در استان برقرار خواهد بود. در روز جمعه آسمان صاف تا کمی ابری با وزش باد و افزایش تدریجی دما و رطوبت پیش‌بینی می‌شود. وزش باد به صورت جنوبی غربی با سرعت ۵ تا ۱۷ کیلومتر بر ساعت خواهد بود که احتمال گردوخاک خفیف نیز وجود دارد. در شب جمعه، هوا صاف با وزش باد گاهی ملایم خواهد بود.

برای شنبه (۱۹ مهر ۱۴۰۴)، شرایط جوی همچنان پایدار باقی می‌ماند. روز شنبه آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در جنوب استان و احتمال کاهش شدت باد پیش‌بینی می‌شود. سرعت باد در طول روز بین ۵ تا ۱۷ کیلومتر بر ساعت متغیر است. شب شنبه نیز هوا صاف و همراه با وزش باد ملایم خواهد بود.

در کل، پیش‌بینی می‌شود که شرایط جوی پایدار و آرام با نوسانات جزیی در سرعت باد و دما طی دو روز آینده در استان آذربایجان غربی حاکم باشد.